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BBP'de '2023 seçimi' hazırlığı - Son Dakika

BBP'de '2023 seçimi' hazırlığı

15.01.2022 11:28
BBP'de '2023 seçimi' hazırlığı

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanı'nda, 2023 yılındaki genel seçimlerle ilgili yapılması gereken hazırlıklar müzakere edildi.

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanı'nda, 2023 yılındaki genel seçimlerle ilgili yapılması gereken hazırlıklar müzakere edildi.

BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, partinin 29'uncu kuruluş yılı kutlama etkinlikleriyle ilgili hazırlıklar değerlendirildiği, yapılacak çalışmaların yol haritasının belirlendiği kaydedildi. Parti içi eğitim çalışmalarının sürekli ve daha etkin hale getirilmesine karar verildiği belirtilerek, "Üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam edilmesi konusu vurgulandı. 2023 yılındaki genel seçimlerle ilgili yapılması gereken hazırlıklar müzakere edildi" denildi.

Sonuç bildirgesinde, değerlendirilen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Tartışma konusu olan yurtlar, kurslar ve evlerin yasal bir çerçevede varlıklarını devam ettirmeleri; öğrencilerin barındığı söz konusu yerlerde, benzer hadiselerin ya da öğrencilerin eğitim ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek durumların yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversiteler ile başta akademisyenler olmak üzere kanaat önderlerinin katkı sağlayacağı düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, partimizin de bu çalışmalara katkı sağlamasına karar verildi. Elazığ'da meydana gelen elim hadise bahane edilerek, bir kısım medya organlarının, aktivistlerin ve STK görünümlü gayri milli unsurların, inançlarımıza ve İslami değerlere karşı yürüttükleri ölçüsüz ve saygısızca saldırılara karşı, partimizin kuruluşundan bu yana taviz vermediği, milletimizin ve onun değerlerinin yanındaki duruşunu devam ettireceğinin kararlılıkla altı çizildi. Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi üzen hadise sonrasında, Eskişehir'deki bir etkinlik öncesinde, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın söylediği maksadını aşan ifadelerin bir basın açıklaması gibi aktarılmasının, partimize yönelik bir karalama kampanyası girişimi olduğu vurgulandı.  Bununla birlikte, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için, partimizin, temsil makamında olan tüm mensuplarının, sözlü ve yazılı beyanlarına azami ölçüde dikkat göstermeleri konusunda uyarılmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilendirilmeleri kararı alınmıştır."


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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Müzakere, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BBP'de '2023 seçimi' hazırlığı - Son Dakika
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