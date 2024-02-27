BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: Adaylarımız motive ve çalışmalarına devam ediyor

Politika

Bursa'da Belediye Meclis üyesi adayları ile bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Adaylarımız ciddi olarak motive olmuş durumda ve tüm imkanlarını seferber edip gece gündüz demeden çalışmalarına devam etmekteler" dedi.

Mevcut Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş'ın yeniden seçilmesi konusunda tüm teşkilatları ile birlikte destek olma kararı aldıklarını aktaran Alfatlı, "Güzel Bursa'mızda tüm ilçe belediye başkanlıklarında Cumhur ittifakımızın belediye başkan adaylarının, seçimleri kazanması için, Büyük Birlik Partisi olarak gereken hassasiyet,fedakarlık ve gayrette bulunacağız. Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerimizin tamamında, Cumhur ittifakına inanmış hemşerilerimizin teveccühleri ile ezici üstünlükle seçimlerin kazanılacağına inanıyoruz" dedi.

Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde Büyük Birlik Partisi adayları, Ak Parti listelerinden seçimlere girdiğinden dolayı, bu ilçelerde Büyük Birlik Partisi olarak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyesi adayları göstermediklerini adayların uyumlu bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerine dikkat çeken Ekrem Alfatlı, "Kalan 14 ilçenin 13'ünde belediye meclis üyelerimiz ile seçimlere kendi adımız ve amblemimiz ile giriyoruz. Buralarda da Belediye Meclis üyesi adaylarımız büyük bir gayret ve özveri ile Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarına destek veriyorlar. Mustafakemalpaşa ilçemizde kendi belediye başkan ve belediye meclisi üyesi adaylarımız ile seçimlere giriyoruz. Birlikten aldığımız güç ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde inşallah birlikte kazanacağız. Birlikte yöneteceğiz. Gerek adaylarımız, gerekse parti teşkilatlarımız istekli, gayretli ve ümitli bir seçim süreci geçirmek ve seçimden büyüyerek çıkmak için motive olmuş durumdadır. Bu istikamette vatanı, milleti, namusu haysiyeti ve şerefi için en yüksek riskleri göze alan Büyük Birlik Partisi'nin ali çıkarları ikinci sırada yer almaktadır. Seçimlerin Bursa'mıza. dava arkadaşlarımıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza,Türk İslam alemine ve Cumhur ittifakımıza hayırlar getirmesini yüce Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi. - BURSA