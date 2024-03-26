BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu\'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:
"15 yıl oldu. Ama ona olan özlemimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız ve Allah'ın izniyle de unutturmayacağız. Vefatının 15. sene-i devriyesinde, inancıyla, davasına olan bağlılığıyla, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetiyle bu milletin çok değerli bir evladı olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit liderim, hayatının her döneminde, karşılıksız bir adanmışlık duygusu içerisinde, milli ve manevi değerlerin yücelmesi, millet ve vatanın bekası için kendi varlığını ve geleceğini feda edebilmeyi hayat düsturu olarak görmüştür. O daima, büyük bir davanın büyük bir yolun dümdüz bir takipçisi, katıksız, temiz bir ülkünün saf ve sade lideri olmuştur. Bizler de onun yaşadığı tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle sürdürdüğü inançlı ve ilkeli mücadelesinin takipçileri olarak aziz hatırasını, yaşayıp, yaşatıp, yüceltme çabasını kendimize örnek alarak davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hep dik durdu. Düz yaşadı. Hayat çizgisinde kırıklık yok çizgisini bozmadı. İstikametini değiştirmedi. İnandığı değerlere hep bağlı kaldı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Ömrünü hayatını verdiği yüce davasına adadı. Bu emanet hepimizin ve bu kutlu yolu onun da istediği gibi hep birlikte adımlarımızı her geçen gün güçlendirerek yürüyeceğiz. Vefatının 15. sene-i devriyesinde hukuk içerisinde kalarak, bize göre suikast olan bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Kastı, ihmali, kusuru, dahili olan kim varsa, elbet hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecektir. Buna inancımız tamdır."
Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Vakfı tarafından 25-31 Mart tarihleri arasında merhum Muhsin Yazıcıoğlu, beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşları ve tüm şehitler için, Türkiye'de ve Türk-İslam coğrafyasında anma etkinlikleri düzenleniyor. - BURSA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
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