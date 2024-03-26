BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu\'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. Alfatlı, Yazıcıoğlu'nun inancı, davasına olan bağlılığı, ilkeleri ve örnek şahsiyetiyle milletin değerli bir evladı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşları için anma etkinlikleri düzenleneceği duyuruldu.

26.03.2024 14:20
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:

"15 yıl oldu. Ama ona olan özlemimiz ilk günkü gibi devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız ve Allah'ın izniyle de unutturmayacağız. Vefatının 15. sene-i devriyesinde, inancıyla, davasına olan bağlılığıyla, ilkeleriyle, duruşuyla, üslubuyla ve örnek şahsiyetiyle bu milletin çok değerli bir evladı olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na ve beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit liderim, hayatının her döneminde, karşılıksız bir adanmışlık duygusu içerisinde, milli ve manevi değerlerin yücelmesi, millet ve vatanın bekası için kendi varlığını ve geleceğini feda edebilmeyi hayat düsturu olarak görmüştür. O daima, büyük bir davanın büyük bir yolun dümdüz bir takipçisi, katıksız, temiz bir ülkünün saf ve sade lideri olmuştur. Bizler de onun yaşadığı tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle sürdürdüğü inançlı ve ilkeli mücadelesinin takipçileri olarak aziz hatırasını, yaşayıp, yaşatıp, yüceltme çabasını kendimize örnek alarak davasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hep dik durdu. Düz yaşadı. Hayat çizgisinde kırıklık yok çizgisini bozmadı. İstikametini değiştirmedi. İnandığı değerlere hep bağlı kaldı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Ömrünü hayatını verdiği yüce davasına adadı. Bu emanet hepimizin ve bu kutlu yolu onun da istediği gibi hep birlikte adımlarımızı her geçen gün güçlendirerek yürüyeceğiz. Vefatının 15. sene-i devriyesinde hukuk içerisinde kalarak, bize göre suikast olan bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Kastı, ihmali, kusuru, dahili olan kim varsa, elbet hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecektir. Buna inancımız tamdır."

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Vakfı tarafından 25-31 Mart tarihleri arasında merhum Muhsin Yazıcıoğlu, beraberinde hayatını kaybeden yol arkadaşları ve tüm şehitler için, Türkiye'de ve Türk-İslam coğrafyasında anma etkinlikleri düzenleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi - Son Dakika

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