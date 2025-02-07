BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den Deprem Anması ve Gelecek İçin Çağrı - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den Deprem Anması ve Gelecek İçin Çağrı

BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir\'den Deprem Anması ve Gelecek İçin Çağrı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremin yaralarını sarmak ve gelecekte benzer acıların yaşanmaması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. İspir, afet yönetimi ve dayanıklı şehirler inşa etmenin önemine dikkat çekti.

07.02.2025 12:58  Güncelleme: 12:59
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, 6 Şubat depremleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, kaybettiklerimizi anarken, aynı zamanda geleceğimizi daha güvenli hale getirme sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, 6 Şubat depremleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İspir açıklamasında, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi doğrudan etkileyen 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremin yıl dönümünde, bu büyük acıyı bir kez daha derinden hissediyoruz. Bu felakette 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi yaralanmıştır. 680 binden fazla bina hasar görmüş, milyonlarca insan evsiz kalmıştır. Yaşanan yıkım, ülkemizin tarihindeki en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bu trajedi, doğal afetler karşısında ne kadar hazırlıklı olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Ancak aynı zamanda, milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu da göstermiştir. İlk andan itibaren milyonlarca insan, deprem bölgesine yardıma koşmuş, devlet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve gönüllü vatandaşlar büyük bir dayanışma içinde hareket etmiştir. Bu büyük insani seferberlik, zor zamanlarda nasıl kenetlenebildiğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak bu felaketten alınması gereken dersler de vardır" ifadelerini kullandı.

İspir açıklamasının devamında, "Depremin ilk anlarından itibaren yaşanan koordinasyon eksiklikleri, geciken müdahaleler, altyapı yetersizlikleri ve plansız kentleşmenin sonuçları hepimiz için önemli bir uyarıdır. Türkiye bir deprem ülkesidir ve bilimin, mühendisliğin ve sağduyulu şehir planlamasının rehberliğinde hareket etmek zorundayız. Deprem sadece bir doğal afet değildir; hazırlıksız olmanın, denetimsiz yapılaşmanın ve yanlış şehirleşmenin bir sonucudur. Gelecekte benzer acıların yaşanmaması için sorumluluk sadece merkezi yönetimlerin ya da yerel yönetimlerin değil, hepimizin omuzlarındadır. Daha güvenli yapılar inşa etmek, afet yönetim mekanizmalarını güçlendirmek ve bilim insanlarının önerilerine uygun hareket etmek hayati bir gerekliliktir. Bugün, kaybettiklerimizi anarken, aynı zamanda geleceğimizi daha güvenli hale getirme sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye'nin bir daha böyle acılar yaşamaması için bilimin ve aklın rehberliğinde, güçlü bir afet yönetimi ve dayanıklı şehirler inşa etme çabalarımızı hız kesmeden sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Güvenlik, Politika, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den Deprem Anması ve Gelecek İçin Çağrı - Son Dakika

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