BBP Genel Başkanı Destici: Atatürk istismarından vazgeçsinler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün yaşananlara bizim itirazımız, her yaşanan olayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesi. Meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. Atatürk istismarından vazgeçsinler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma taleplerine ilişkin, Türkiye'nin, birinci dereceden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifade ettiği prensiplerinin, öncelikle muhatapları ve NATO üyeleri, sonra da dünya kamuoyu tarafından doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye; jeopolitiği, ekonomisi, askeri gücü ve potansiyeli itibarıyla dünya barışının mihveridir. Terör örgütlerine destek vererek, Doğu Akdeniz 'de uluslararası hukukun kendine tanıdığı haklarını Türkiye'nin elinden almaya çalışarak, Yunanistan 'ı, uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırarak, atılan adımların ne tür bir tarihi yanılgı ve adaletsizlik olduğu her gün ortaya çıkan her gelişmeyle yeniden bir kez daha doğrulanmış oluyor. Herkes başta Rusya- Ukrayna savaşı ve NATO'nun durumuna, ilkeler ve prensipler doğrultusunda yaklaşmalıdır. " PKK ve uzantılarının bütün NATO ülkelerindeki faaliyetleri ile NATO ülkelerinde terör örgütlerine destek verilmesine derhal son verilmesi gerektiğine işaret eden Destici, " Türkiye Cumhuriyeti bu konuda ısrarcıdır. Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alacak ve uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırması ve Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik kısıtlamalar sona erdirilmelidir. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleriyle iş birliğini ve irtibatını sona erdirmeli, terör örgütü mensuplarını korumaktan vazgeçmeli, bu konularda somut ve tatmin edici adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.Destici, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine yönelik olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Her siyasi parti, her konuda fikirlerini, düşüncelerini söyler. Çok doğal şeyler. Bugün yaşananlara bizim itirazımız, her yaşanan olayın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesi. Meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. 'Atatürk'ün ismi bir yerden silindi' diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur, ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler. Atatürk, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Gazi Meclis'in ilk başkanı. Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar" değerlendirmesinde bulundu.