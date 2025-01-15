BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle, teröristle, onların uzantılarıyla müzakere olmaz mücadele olur.

15.01.2025 15:17
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle, teröristle, onların uzantılarıyla müzakere olmaz mücadele olur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecine ilişkin sosyal medyada dolaşan ana soruşturma dosyasının zaman aşımına uğradığı iddialarını yalanladı.

Suikast somut delillerle ortaya konulduğunda hiç kimsenin zaman aşımıyla kurtulamayacağını belirten Destici, soruşturmanın devam ettiğini ve bilirkişi raporunun beklendiğini söyledi.

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan Suriye'deki gelişmelere ilişkin Destici, Suriye'deki yeni yönetim doğru gittiği sürece destekleyeceklerini ancak Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmak istendiği takdirde buna asla göz yumulmayacağını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı sınır ötesi askeri harekatının asla yarım kalmaması gerektiğini belirten Destici, terörle mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Terörle, teröristle, onların uzantılarıyla müzakere olmaz mücadele olur." dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bütün devletler, terörü nasıl yenmişse, milletini terörün zulmünden nasıl kurtarmışsa biz de öyle yapacağız. Şehit liderimizin dediği gibi terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceğiz. Dünyanın hangi ülkesinde terör örgütünün partisi olur. 1991 seçimlerinde Meclis'te terör propagandası yaptılar, Meclis'ten derdest edilip çıkarıldılar, 2007'ye kadar da Meclis'te yoktular. Ne kadar huzurlu bir Meclisimiz vardı. Eğer PKK ile arasına mesafe koyarlarsa, PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirirlerse bu kendileri için de Türkiye için de şanstır. Biz de o zaman kendileriyle konuşuruz. Ama bunu yapmaz, eskisi gibi davranırlarsa el de sıkışmayız, muhatap da olmayız. Ne zaman ki terörü, teröristi lanetlerler, kınarlar, aralarına mesafe koyarlarsa bizimle ancak o zaman görüşebilirler. Onun dışında bizimle görüşmeleri, tokalaşmaları asla mümkün değildir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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