BBP Genel Başkanı Destici\'den Başkan Taşkın\'a ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi temas ve ziyaret programı kapsamında Malatya'ya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Ramazan ayının manevi atmosferi, Malatya'daki yeniden yapılanma süreci ve şehirde yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Bayram Taşkın, BBP Genel Başkanı Destici'yi Battalgazi'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taşkın konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Battalgazi'mizde kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı, merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanet ettiği davayı aynı kararlılıkla sürdüren Genel Başkanımız Mustafa Destici beyi ilçemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Battalgazi'mize teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Destici: "Malatya bizim için özel bir şehir"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ramazan ayının son günlerinin yaşandığını hatırlatarak Battalgazi Belediyesi çalışanlarının ve Malatyalıların Ramazan ayını tebrik etti. Destici konuşmasında şunları söyledi:

"Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in son günlerini idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kıymetli başkanımızın, belediye meclis üyelerimizin, belediyemizin tüm çalışanlarının ve Battalgazili hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hepimizi sağlık, huzur ve bereket içerisinde daha nice Ramazanlara ulaştırsın. Ramazan ayı vesilesiyle hem ülkemizde hem de gönül coğrafyamızda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs'ta, Batı Trakya'da ve Balkanlar'da çeşitli programlarımız oldu. Bunun yanında Türkiye'nin farklı şehirlerinde de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bir şehirde iftar yapıp diğer şehirde sahur programına katılarak Ramazan'ın bereketini milletimizle birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz sırasında belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, ticaret ve sanayi odalarımızı, esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem hasbihal ediyoruz hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu talepleri ilgili mercilere ileterek çözüm noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Malatya bizim için her zaman kıymetli şehirlerimizden biri olmuştur. Ben de bu şehrin havasını solumuş, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bir kardeşinizim. Dolayısıyla Malatya'ya karşı ayrı bir muhabbetimiz var. Fırsat buldukça Malatya'ya gelmeye, hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyorum. Elbette Malatya bir yandan gelişmeye ve kalkınmaya devam ederken diğer yandan 2023 yılında yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük depremlerden ciddi şekilde etkilendi. Birçok vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda yapımız hasar gördü. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak millet olarak güçlü bir iradeye sahibiz. Devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu süreci geride bırakacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere yürütülen çalışmalarla Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için önemli adımlar atılıyor. Yerel yönetimlerimizin de bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. İnşallah el birliğiyle Malatya'yı geçmişinden daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu vesileyle kıymetli başkanımıza ve belediye ekibine çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." - MALATYA