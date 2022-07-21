BBP Genel Başkanı Destici'den, Duhok'taki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den, Duhok'taki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

21.07.2022 19:04
BBP Genel Başkanı Destici'den, Duhok'taki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırı ve benzeri terör saldırılarının tam karşısında olduklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırı ve benzeri terör saldırılarının tam karşısında olduklarını belirtti.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Zaho'da PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Mustafa Destici, "40 yılı aşkın süredir terörün hedefi olan, bütün imkanlarıyla terörle mücadele eden, terörün tüm acılarını yaşamış büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu ve benzeri terör saldırılarının tam karşısındayız ve ayrım gözetmeden tüm terör eylemlerini lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Başta Irak sınırları içinde konuşlanmış terör örgütleri olmak üzere, terör eylemlerinin Türkiye-Irak ilişkilerine ve bölge istikrarına önemli zararlar verdiğini belirten Destici, Irak devletine ve hükümet yetkililerine, sınırları içerisinde faaliyetlerini devam ettiren terör örgütleriyle mücadele konusunda önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Destici, "Türkiye'yi ve kahraman Türk ordusunu PKK uzantılarının-destekçilerinin provokatif amaçlı açıklamalarına itibar edip peşinen suçlamaya kalkarak kardeş Irak halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmaya yeltenenlere cevabımız, 'önce kendi ülke topraklarını teröristlerden temizlesinler' olacaktır. Onlar bunu yaparsa zaten Türk ordusu söz konusu bölgede harekat yapmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Irak'taki olay üzerinden PKK'nın, HDP'nin ve Diyarbakır Barosunun peşin açıklamalarının Türkiye'ye karşı yürütülen terör eylemlerinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Destici, Türkiye'yi uluslararası alanda zor duruma düşürmeyi hedefleyen kara propaganda çalışmalarının terör eylemi kapsamında değerlendirilmesini ve cezasız bırakılmamasını istedi.

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Duhok, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den, Duhok'taki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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