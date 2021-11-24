BBP Genel Başkanı Destici, erken seçimin ülkeye bir faydasının olmayacağını söyledi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçimin ülkeye bir faydasının olmayacağını ifade etti.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'a rahmet diledi.

Dünya üzerinde, insanlığın gerçekleştirdiği başarı ve ilerleme sayılabilecek her gelişmenin, önce annelerin, sonra öğretmenlerin eseri olduğunu belirten Destici, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mustafa Destici, atama bekleyen öğretmenlerin de kısa sürede atanmasını ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Enflasyon ve kurdaki hızlı yükselişin, özellikle toplumda çoğunluğu oluşturan orta ve alt gelir gruplarındaki vatandaşlarda tedirginliğe neden olduğunu vurgulayan Destici, siyaset kurumunun, dünyadaki ve ülkedeki şartları doğru analiz etmesi gerektiğini dile getirdi.

Destici, "Bunun yanı sıra, ekonomimiz, Türkiye'de bir iktidar değişikliği isteyen, bunu açıklıkla ifade eden, bu yönde ellerindeki tüm enstrümanları Türkiye aleyhinde kullanan uluslararası finans çevrelerinin kuşatmasının etkilerini de yaşıyor." dedi.

Siyasi rant devşirmek için sokağın teşvik edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Destici, erken seçimin de ülkeye bir faydasının olmayacağını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, ekonomik kurtuluş savaşının yanında olduklarını bildirdi.

Yüzde 50 artı 1 oranının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci şartı olduğunu anımsatan Destici, "50 artı 1, bu sistemin en önemli maddesidir. Bundan vazgeçilmesi mümkün değildir. 50 artı 1'den vazgeçmek, bu sistemden vazgeçmek anlamına gelir." diye konuştu.

Ekonomi konusunda öneriler

Mustafa Destici, ekonomiyle ilgili şu önerileri paylaştı:

Cari açığın olumsuz etkilerini tersine çevirecek bir politikayı, titiz bir planlamayla, bütün kesimleri de bilgilendirerek ve ikna ederek, orta vadeli bir programla uygulamaya koymamız gerekiyor.

Acil nitelikte olanların dışında yatırımlar ertelenmelidir.

Para ve maliye politikaları, yerinde ve ekonomi bilimine uygun kullanılmalı.

Ekonomi ile ilgili kararlar, spekülatörlere haksız kazanç sağlama imkanı vermeyecek kadar şeffaf ve toplumun her kesimi tarafından öngörülebilir olmalı.

Toplum, tatmin edici ve zamanlaması doğru bilgilerle sürekli bilgilendirilmeli.

Sabit ve düşük gelirli grup, enflasyona ezdirilmemeli. Asgari ücret, net 4 bin liranın üzerinde olmalı.

Maliyet enflasyonuna, talep enflasyonunun eklenmesi engellenmeli.

Her türlü enstrüman, doğru tercih ve dozda kullanılmalı.

Toplumun bütün kesimlerine güven verecek, ehil insanlardan oluşan, bir ekonomik kurmay kadro kurulmalı ve çalıştıkları alanlarla ilgili inisiyatif tanınmalı.

Yatırımlar borsaya yönlendirilmeli.