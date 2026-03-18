BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim sorumluluğumuz Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Myanmar'a kadar bütün bu coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı kapsamaktadır. Onun için biz güçlü olmak zorundayız." dedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Belediye Başkanlığınca, Kültür Merkezi bahçesinde 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen iftar programında konuşan Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitleri rahmet ve şükranla andığını söyledi.

Çanakkale'deki direnişin Türk'ün ve Türk milletinin yenilmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Destici, Türk'ün tarihinin şanla, şerefle yazıldığını kaydetti.

Dünyada söz sahibi olmak için haklı olmanın yanında güçlü olunması gerektiğini vurgulayan Destici, "Gazze, Filistin, Doğu Türkistan ve Sudan haklı. Irak haklıydı, Afganistan haklıydı ama haklı olmaları yetti mi? Yetmedi çünkü güçlü olan geldi, bir bahaneyle orada milyonlarca mazlumu, Müslümanı öldürdü ve neticede istediğini aldı." dedi.

Türkiye'nin de ülke ve millet olarak güçlü olmak zorunda olduğuna dikkati çeken Destici, "Sadece Türkiye sınırları içinde yaşayan 85 milyon için değil. Elbette öncelik 85 milyondur. Biz Hunların, Satuk Buğra Han'ın, Selçukluların, Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarıyız. Bizim sorumluluğumuz Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Myanmar'a kadar bütün bu coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimizi ve soydaşlarımızı kapsamaktadır. Onun için biz güçlü olmak zorundayız." diye konuştu.

Destici, devletin son yıllarda özellikle savunma sanayisi alanında attığı adımları, başarılı çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini aktardı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Destici, şöyle devam etti:

"İran nefsi müdafaa yaptı. ABD Başkanı Donald Trump sanıyordu ki bu savaş üç günde biter. Trump, 'İran'ın üslerimiz olan Körfez ülkelerine saldırma ihtimalini ya da oraları bombalama ihtimalini hiç düşünmemiştik' diyor. Sen her yeri bombala, o da baksın öyle mi? O da şu anda nefsi müdafaa yapıyor ve iyi yapıyor. Özellikle bu soykırımcı İsrail'e ve onu koruyup kollayan adeta onun emir eriymiş gibi hareket eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ona kucak açıp üsler kurduran ve İran'ı ya da başka yerleri bombalamasına müsaade eden Körfez ülkelerine de bu bir ders olsun."

Trump'ın NATO'yu göreve çağırdığını, NATO'nun ise bu duruma "Biz saldırgan bir kurum değiliz. Biz savunma ittifakıyız" yanıtını verdiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"NATO, 'Bizim üyelerimizden herhangi birine saldırı olursa biz savunuruz. Biz savunma paktıyız.' diyor. NATO bir saldırı paktı değildir. NATO bir savunma kuruluşudur ve savunma paktıdır. 'Ben senin saldırında, senin yanında yokum' diyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya hatta Çin ve Rusya'yı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'nı aşması için yardıma çağırıyor. Hepsi ne dedi? 'Bu savaş senin savaşın kardeşim. Dolayısıyla ben burada yokum.' Tabiri caizse 'Sen İsrail'in peşine takılıp gidip İran'a saldırırken bunu NATO, Avrupa Birliği ve müttefiklerinle istişare ettin mi? Etmedin. O zaman İsrail'le karar verdiysen, İsrail'le yürüyeceksin. Başına geleceklere de katlanacaksın' diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar."

İftar programına Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve çok sayıda vatandaş katıldı.