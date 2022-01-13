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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

13.01.2022 12:51
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğerleri, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan sözde milletvekili (HDP'li Semra Güzel) için ne diyorlar, aziz milletimiz bunu bekliyor.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğerleri, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan sözde milletvekili (HDP'li Semra Güzel) için ne diyorlar, aziz milletimiz bunu bekliyor." dedi.

Destici, Hayatın +1'i Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncularıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Basketbol takımının üç oyuncusu olan Hasan Gökhan Kotan, Emre Bolluk ve Yusuf Gökhan Işık'ın aynı zamanda, geçen ekim ayında İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda 2. olarak gümüş madalya alan mili takımın da oyuncuları olduklarını aktaran Destici, "Tümünün, ülkemizi ve milletimizi başarıyla temsil etme şerefini, tekrar tekrar yaşamalarını diliyorum." dedi.

Takımın, geçen ay, Meclisi ziyaret etmek istedikleri haberini gönderdiklerini ve kendilerinin buna talip olduklarını dile getiren Destici, kendileriyle paylaşmak istedikleri her konuyla ilgili fikirlerini, söylemek istediklerini, yaşadıkları problemleri öğrenmeye, onların sözcüsü ve taleplerinin takipçisi olmaya çalışacaklarını dile getirdi. Destici, "Onların emrindeyiz. En çok da onlar için görev yapıyoruz. Hiçbir mazerete sığınmadan, onların iyi eğitim almaları, çalışabilmeleri, sosyal hayatın mümkün olduğunca içinde olabilmeleri ve güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için üzerimiz düşen ne varsa yerine getireceğiz." diye konuştu

"Sus pus olmuş durumdalar"

Destici, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili bir soru üzerine, dokunulmazlık fezlekelerinin süratle görüşülüp yargıya gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

"Milletvekili olmak, hiç kimseye terör örgütünü övme, terör örgütü ile iltisak kurma hakkı vermez." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"HDP, PKK'nın uzantısıdır. HDP eşittir PKK'dır. Peki hal böyleyken Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ya da onlara eklenmeye çalışan partilerin genel başkanları niye sessiz? Çünkü HDP ittifak ortakları. Her ne kadar inkar etseler de resmi olmasa da fiili olarak ittifak ortakları. Ortaklığının bozulmasını istemiyorlar. Bakın göreceksiniz yarın dokunulmazlık görüşüldüğünde CHP başta olmak üzere o dokunulmazlığın kaldırılması için oy da vermezler. HDP tabanının oyuyla cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis çoğunluğunu elde etme gayreti içerisindeler. Bunun için sus pus olmuş durumdalar. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve diğerleri, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan sözde milletvekili için ne diyorlar, aziz milletimiz bunu bekliyor."

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Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Semra Güzel, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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