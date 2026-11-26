Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümüne ilişkin, "Bu zafer Türk'ün zaferi, Azerbaycan'ın zaferi, Türkiye'nin ve Türk milletinin zaferidir" dedi.

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 6. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 'Karabağ Zafer Günü' programı düzenlendi. Programda konuşan Destici, Türk milletinin geçmişte büyük zaferler kazandığını hatırlatarak, "O zaferlerle övünmek her Türk evladının hakkıdır. Zaferlerimizle övünürken, yaşadığımız acıları da unutmayacağız. Uğradığımız katliamları, soykırımları unutmayacağız. Elhamdülillah Karabağ kurtuldu. Doğu Türkistan gibi kurtarılmayı bekleyen Türk toprakları da var. Cenab-ı Hakk, işgal altındaki bütün Türk topraklarının özgürlüğünü de inşallah bizlere göstersin" diye konuştu.

"Ağdam'daki tuğlaları bile götürmüşler"

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Destici, "İki gün Karabağ'da kaldık. Ağdam şehrini gördüğünüzde zaten Karabağ'ın nasıl bir işgalle karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Ermeniler o kadar aç, muhteris, saldırgan ve acımasız ki bırakın insanı, Ağdam'daki tuğlaları bile götürmüşler. Elhamdülillah Azerbaycan devleti, milletiyle birlikte güçlüdür ve oraları şimdi daha güzel bir şekilde imar etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Karabağ Zaferi Türk'ün zaferidir"

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Şuşa'yı anlatmaya gerek yok, Karabağ denildiğinde aklınıza Şuşa geliyor. Bütün bu zaferin sevincini orada daha büyük bir şekilde yaşıyorsunuz. Bir Türk olarak zaferi iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bu zafer Türk'ün zaferi, Azerbaycan'ın zaferi, Türkiye'nin ve Türk milletinin zaferidir. O duyguyu bize yaşattılar. Azerbaycan-Türkiye iş birliğinin Karabağ Zaferi'nde zirve yapmasından da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile inşallah sadece Azerbaycan-Türkiye değil, bütün Türk devletleri tek millet olduğunun şuuruna da varmış oldu. Onun için TDT'yi çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Buna öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanımız İlham Aliyev olmuştur, büyük katkıları olmuştur."

"Karabağ Zaferi Türk Dünyası'nın kazandığı en büyük zaferlerden bir tanesidir"

Karabağ Zaferi'nin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliğinin göstergesi olduğunu aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu ise şunları kaydetti:

"Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin de ötesinde Türk Dünyası'nın kazandığı en büyük zaferlerden bir tanesidir. Çok şükür bu zaferin ardından Türk Dünyası'nda yeni bir şahlanış, bir uyanış dönemi de başlamıştır. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Ankara'mızda Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Buradaki ana temamız da Türk Yüzyılı, dilde, fikirde işte birlik oldu. Hemen ardından geçtiğimiz salı günü Iğdır'da Uluslararası Kafkasya Kongresi'ni gerçekleştirdik. Orada Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları da okundu. Her iki liderin de ortaya koyduğu vizyonun hedefi bu kadar birbirine yakın oluyor olması, aslında Karabağ Zaferi'nde yazdığımız o destanın da bir nişanesi oldu."

"Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki sarsılmaz birlik, bizim için en önemli kıstas ve ölçüt olacaktır"

Zorlu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki sarsılmaz birlikteliğin bölgesel iş birliğinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Son günlerde Ermenistan'dan gelen açıklamalar memnuniyet vericidir. İnanıyorum ki Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki sarsılmaz birlik, bizim için en önemli kıstas ve ölçüt olacaktır. Bu gelişmeler yaşanırken, bölgemizdeki ülkelerin bu yaklaşımlarla devam ettiği takdirde inanıyoruz ki Zengezur Koridoru'nun da hayata geçmesiyle birlikte Orta Koridor'un hızlı bir biçimde güçlenmesi, önümüzdeki dönemde Güney Kafkasya'dan Hazar'a, Anadolu'dan Balkanlar'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Hazar'ın kıyılarına kadar büyük bir iş birliğini de hayata geçireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.