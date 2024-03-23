BBP Genel Başkanı Destici, Oltu\'da Belediye Başkan Adayı Koşar\'a Tam Destek Verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi.
Olur ziyaretinin ardından Oltu'ya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Oltu Yolboyu mahallesinde Büyük Birlik Partisi Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Abdulrezak Aydemir, Kadın Kolları Başkanı Ülkü Türkel ve Oltulu vatandaşlar karşıladı. Destici daha sonra yüzlerce araçla konvoy eşliğinde Oltu'ya geldi. İlçe merkezinde konvoy halinde gezi yapıldıktan sonra Genel Başkan Destici esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, Oltu Taşı tesbihi aldı.
Büyük Birlik Partisi'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Destici'ye ilgi yoğun oldu. Kadın Kolları Başkanı Ülkü Türkel, Genel Başkan Destici'ye bir buket gül verirken Genel Başkan Destici buketteki gülleri kendisini karşılamaya gelen bayanlara hediye etti.
Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Büyük Birlik Partisi Oltu Belediyesi Başkan Adayı Nazım Koşar, 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 3 aydır yürüttüğümüz hazırlıklarımızın ve çalışmalarımızın son haftasına girmiş bulunmaktayız. Şunu rahatça söyleyebiliriz ki biz bu seçime hazırız birlikte daha güçlü adımlar atarak, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Oltulu vatandaşlara selamlama konuşması yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Oltu'nun sokaklarını dolaştık maalesef hiç bir şey yapılmamış yollar çukur, asfalt dökülmemiş taş döşenmemiş bunların hepsini Allah'ın izni ile biz yapacağız. Bakın Sivas'ın Kangal Belediyesinde bizde idi gidin bakın bütün sokaklarına asfalt yaptırdık eğer Oltu bizde kalsaydı kaçmasaydı sözünde dursaydı bugün Oltu'nun bütün yolları yapılmış olacaktı. Bakın bugün Dünya Su Günü Oltu'nun en önemli sorunlarında biriside içilebilir suyun olmayışı her insanın suya erişebilme hakkı vardır. Hele ki böylesine etrafı dağlarla çevrili etrafı barajlarla dolu müthiş yağışın aldığı bir yerde eğer su ihtiyacı varsa şehirde içile bilir su yaksa bu tamamen kötü yönetimin eseridir inşallah işi ehline verdiğinizde yani Nazım kardeşimize verdiğinizde su sorununu da çözeceğiz sadece su sorunu değil Alt yapı üst yapı imarla ilgili sorunların hepsini çözeceğiz Oltu'dan çözülmesi gereken sorunları Oltu Belediyesinde imkanları ile Olmayanı Büyükşehir Belediyesi imkanları ile ve daha da ötesi biraz öncede söyledim cumhur ittifakının üç partisinden birisinin Genel Başkanı olarak söylüyorum Cumhur Başkanlığından alınması gerek hizmetleri Cumhur Başkanlığından ilgili Bakanlıklar hangisi ise o bakanlıklardan alacağız ve Oltu'ya getireceğiz ve temiz bir Belediyecilik anlayışı ile sizlerin karşısındayız" dedi.
Oltu Belediye Başkan adayı Nazım Koşar, genel başkan Destici'ye özel yapım Oltu Taşı Tesbih hediye etti. - ERZURUM
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