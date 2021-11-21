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BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı

21.11.2021 14:44

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iki suç için idam cezasının uygulanmasını istediklerini belirterek, "Bir, bu tür çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iki suç için idam cezasının uygulanmasını istediklerini belirterek, "Bir, bu tür çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için. İki, bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve sivilimizi şehit eden teröristler için istiyoruz." dedi.

Destici, Denizli'de düğün salonunda düzenlenen etkinlikte partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Destici, Cengiz'in ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

Destici, aileyi çok metanetli ve imanlı gördüğünü dile getirerek, onların bu metaneti ve duruşunun, bu suçun ve suçlunun en ağır cezayı almasını gerektirdiğini kaydetti.

Parti olarak bu tür suçlarda suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini vurgulayan Destici, "Bize göre en ağır ceza müebbet hapis olamaz. Hak ettiği ceza idamdır ve idam geri gelmelidir." dedi.

Destici, birilerinin "BBP idam cezası istiyormuş" diye konuştuğunu belirterek, "Evet, istiyoruz lakin biz idam cezasını her suç için istemiyoruz. Biz bunun Anayasa teklifini de hazırladık verdik. İki suç için istiyoruz. Bir, bu tür çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz edip ya da hunharca öldüren sapıklar için. İki, bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi ve sivilimizi şehit eden teröristler için istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslüman Türk devletinin inancında, kültüründe bunun yerinin bulunduğunu söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Batı ne diyor, ona da bakacak değiliz. Aynı şey terörle mücadele için de geçerli. 40 yıldan fazla süredir devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiş emperyalistlerin maşası ve uşağı hain PKK terör örgütü ve onun uzantılarıyla mücadele ediyoruz. ve işte bu mücadelede ülkemiz, devletimiz ve hükümetimiz son 5-6 yıldır topyekun bir mücadele veriyor. Rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın dediği gibi, eğer terörü yok etmek istiyorsanız terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceksiniz. Yani dağdakiyle, şehirdekiyle, iş adamı olup oraya girdiyse onunla da, basındaysa onunla da, siyasetteyse onunla da, Meclisteyse onunla da mücadele edeceksiniz çünkü bize göre ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan diyoruz. Birini dağ kadrosunda, diğerini Mecliste görevlendirmişler.

Milletimiz, bizim vatansever, milletperver insanlarımız, Mecliste terörist istemiyorlar. Bu, iki kere iki daha dört. Onun için herkes bu sese kulak verecek."

BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı
BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı
BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı
BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, partisine yeni üye olanlara rozetlerini taktı - Son Dakika
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