BBP Genel Başkanı Destici, yeni yıl mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2022'nin birliğimizin, beraberliğimizin güçlenmesine, ülkemiz, milletimiz ve insanlık için birlikle ve beraberlikle ulaşacağımız aydınlık günlere vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, çok zor şartların yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını belirterek tüm dünyanın sosyal hayatın bütününü şiddetli bir şekilde sarsan küresel salgının etkisi altında olduğunu anımsattı.

Dünyada ekonomilerin pandeminin yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığını bildiren Destici, şöyle devam etti:

"İnsanlık, iki yıldır kitlesel ölümlerin, kısıtlamaların ve hayatlarımızı ortaya çıkan yeni şartlara göre düzenlemek zorunda olmanın sancılarını yaşıyor. Sınırlarımızın hemen ardında yaşanan savaşlar, bulunduğumuz bölgeyle birlikte ülkemizi de doğrudan etkiliyor. Orta Doğu'dan sonra Doğu Akdeniz'in de bir enerji havzası olarak ön plana çıkması, küresel emperyalizmin bölgeye 'menfaat' odaklı yeni müdahaleleriyle sonuçlanırken, her müdahale, yeni acıların, savaşların, hastalıkların, ölümlerin, göçlerin şekillendirdiği yeni dramlara zemin hazırlıyor.

Tarihi misyonu, karakteri, insani değerleriyle bir 'sığınak' olarak algılanan Türkiye, savaşlarla yurtlarını kaybeden göçmenlere ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, pandemiyle sarsılan ekonomimizin ve sosyal hayatımızın üzerine yeni yükler getiriyor. Tüm dünya için bir tehdit olan, ekologların dünyanın sanayi devlerinin sorumlusu olduğu yönünde ittifakla görüş bildirdiği küresel ısınma, iklim ve çevre üzerinde yeni ve zor şartlara yol açıyor. Zaten deprem kuşağında olan ülkemiz, bu şartlar altında, yeni çevre felaketlerini yaşıyor."

"Vatanımızda, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin 40 yıldır terör tehdidi altında olduğunu belirten Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsızlığımızı, bütünlüğümüzü hedef alan dış destekli terör örgütleri, ülkemiz ve milletimize karşı, hiçbir insani değer taşımayan asimetrik saldırılar gerçekleştiriyorlar. Tüm bu tablo içerisinde, her yeni hadisede, milletimizin muhteşem gücünü ve iradesini yeniden görüyoruz ve milletimizle gurur duyuyoruz. Maruz kaldığımız zor şartlara rağmen, milletimiz ve ülkemiz adına umudumuzu hiç kaybetmedik. Önümüze çıkan engelleri, her seferinde, zorlansak da çiğneyip geçtiğimizi, hiçbir engelin milletimizin var olma iradesine karşı galip gelemeyeceğine, yeniden şahit oluyoruz. Vatanımızda, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz."

Bugünün ayrıca Mekke'nin fethinin 1391'inci yılı olduğunu hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle 31 Aralık 1988'de ebediyete uğurladığımız, fikir dünyamızın kutup yıldızlarından rahmetli Seyyid Ahmet Arvasi'yi vefatının 33. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum. 31 Aralık 2021, dava arkadaşımız, ağabeyimiz, liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun 67'nci ad günü. Mücadelesinde birlikte olmaktan, kardeşleri olmaktan, açtığı yolun takipçisi olmaktan gurur duyduğumuz, ahirette de birlikte olmayı niyaz ettiğimiz liderimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum."