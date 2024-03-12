BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay\'da depremzedelere desteklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimiz tüm gücüyle yaraları sarmaya gayret etmektedir ve elbette ki bu bir zaman alacaktır ama devletimizin büyük bir gayretle buna çalıştığını görüyoruz ve depremin yaralarını sarma adına yapılan hizmetleri de sonuna kadar destekliyoruz." dedi.
Destici, Hatay programları kapsamında ilk olarak BBP Kumlu Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Herkesin ramazanını tebrik eden Destici, yaklaşan yerel seçimi anımsatarak Kumlu'da adayları İbrahim Paç'a destek istedi.
Daha sonra Hassa Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde kurulan 2 bin kişilik iftar programına katılan Destici, Hassa adayları Mehmet Karataş'ın BBP'den aday olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Karataş'ın adaylığının ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Destici, 6 Şubat 2023 depremlerini hatırlatarak "Biz de depremin ikinci günü buradaydık ve enkaz altında bulunan kardeşlerimizin çıkarılması için Alperen Arama Kurtarma ekiplerimizi buraya gönderdik. İlk Hatay'a geldiler, yetişebildiğimiz her yerde vatandaşlarımızla, sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra birlikte olacağız. Çünkü biz biriz, birlikteyiz, çünkü biz, büyük birliğiz." diye konuştu.
Destici, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Yaralananlara da şifa dileğinde bulunan Destici, "Tabii ki devletimiz tüm gücüyle yaraları sarmaya gayret etmektedir ve elbette ki bu bir zaman alacaktır ama devletimizin büyük bir gayretle buna çalıştığını görüyoruz ve depremin yaralarını sarma adına yapılan hizmetleri de sonuna kadar destekliyoruz. Çabuklaştırılması ve hiçbir eksiğin kalmaması adına da hükümetle de devlet yetkililerimize de sürekli görüşerek onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını kaydeden Destici, partisinden çıkardıkları adayları sıralayarak seçimi kazanacaklarını dile getirdi.
Cumhur İttifakı'nın 3 partisinden birinin genel başkanı olduğunu ifade eden Destici, "Ankara'da, merkezi hükümetten buraya hangi hizmet gelmesi gerekiyorsa o hizmeti sizlerin desteği ve Allah'ın yardımıyla getireceğiz ve gerçekleştireceğiz." dedi.
Hassa'ya yapacakları yatırımları anlatan Destici, iyi günde de kötü günde de vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.
"Vatandaşa hizmet edilecek ve vatandaş öncelenecek"
Destici, vatandaşa ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vadettiklerini belirterek şöyle devam etti:
"Bizim ilkelerimiz var, biz devletimizin, ülkemizin, milletimizin, inançlarımızın, değerlerimizin, kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin yanındayız, adaletten, ahlaktan, haktan, hukuktan yanayız ve en nihayetinde biz birlikten yanayız. Şeffaf belediyecilik diyoruz. Vatandaş belediyede ne yapıldığını bilecek, belediyenin gelirini bilecek, giderini bilecek, nereden geldiğini, nereye harcandığını bilecek. Bunu vatandaşlarımızla dönem dönem paylaşacağız. Temiz belediyecilik diyoruz. Temiz belediyecilikten kastımız sadece sokakların, caddelerin, mahallelerin temizliği değil aynı zamanda doğru, dürüst belediyecilik demek. Yani Hassalı'nın hakkı Hassalı'ya teslim edilecek. Hassalı'nın parası çarçur edilmeyecek, israf edilmeyecek, birilerine peşkeş çekilmeyecek, soygun, vurgun, yandaş olmayacak. Vatandaşa hizmet edilecek ve vatandaş öncelenecek."
Hassa'da deneyimli, temiz, dürüst, çalışkan bir belediye başkan ile yola çıktıklarını kaydeden Destici, "Sadece Büyük Birlik Partimize gönül veren kardeşlerimizin değil başta Cumhur İttifakı'mıza gönül veren, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisine, Yeniden Refah Partisine, İYİ Partiye, Saadet Partisine, velhasıl hangi partiye mensup olursa olsun yeter ki bölücü, vatan haini, terörist olmasın, onun dışında kalan bütün kardeşlerimizin hangi partiye mensup olursa olsun oylarını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'da depremzedelere desteklerini açıkladı - Son Dakika
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