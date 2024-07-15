BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hiç kimse kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirleyemez - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hiç kimse kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirleyemez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez." değerlendirmesini yaptı.

15.07.2024 10:48
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez." değerlendirmesini yaptı.

Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz'da milletin manevi çatısı olan devleti, demokrasiyi ve anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle, saygıyla ve şükranla andı.

Milletin, devlet gücünü, seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığını hatırlatan Destici, "Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargı, kararlarını 'millet adına' alır, görevlerini 'millet adına' yerine getirirler. Hiç kimse, hiçbir topluluk, kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs edemez." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin, tarihinde ilk defa, kendi iradesini hedef alan bir darbe girişimine direnerek, ülkesine ve devletine sahip çıktığını aktardı.

15 Temmuz'da, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğine şahit olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Allah'ın inayeti ile milletimizi, ülkemizi ve devletimizi hep birlikte koruyacağız inşallah. Yaşadığımız coğrafyada, hür ve bağımsız olmamızın yegane yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, bu sene 'Milletin Zaferi' temasıyla idrak edeceğimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milletimizin birliğine ve demokrasimize katkı yapması dileğimle."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Hiç kimse kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirleyemez - Son Dakika

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