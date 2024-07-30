BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İsrail'in Beyrut'a saldırısı terör saldırısıdır

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırı, İsrail'in 'terör devleti' olduğunun bir kez daha ve kesin olarak teyit edilmesidir. Olayın en doğru ve net açıklaması; bir devletin başka bir devlete karşı 'terör saldırısı' gerçekleştirmesidir." ifadelerini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetleyerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırı, İsrail'in 'terör devleti' olduğunun bir kez daha ve kesin olarak teyit edilmesidir. Olayın en doğru ve net açıklaması; bir devletin, başka bir devlete karşı 'terör saldırısı' gerçekleştirmesidir. Saldırının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı 'İsrail'in kendini savunmaya her türlü hakkı vardır.' ifadesi, en az saldırının niteliği kadar vahim bir durumdur. Masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle lanetliyorum."