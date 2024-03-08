Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınlarımızın problemlerini çözmeden mutlu bir toplum inşa edemeyiz." ifadesini kullandı.
Destici, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir toplumun seviyesini anlamadaki en basit ve kolay ölçünün, toplumun kadınlara ve kadın haklarına verdiği değer olduğunu belirtti.
Kadınların bu toplumun yarısını teşkil ettiğini, hayatın her yerinde bulunduğunu ancak sessiz olduğunu kaydeden Destici, "Kadın olma ayrıcalığıyla ödüllendirilmiş hanımlar, geleceği şekillendirmede düşünülenden daha fazla söz ve hak sahibi ama bunu ifade edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyada ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin ilk sırasında kadına yönelen şiddetin yer aldığına dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:
"Zorla evlendirme, eğitim ve çalışma haklarından mahrum bırakma ve namus cinayetleri gibi suçları da bu kapsam içinde değerlendiriyoruz. BBP olarak, kadına yönelik tüm kirli ve insanlık dışı suçlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın kanayan yarası kadın cinayetleridir. Maalesef kadın cinayetleri engellenemiyor ve kurbanların sayısı her geçen gün artıyor."
Sömürü düzenlerinin, kadınları ikinci sınıf konumunda gördüğünü, toplumsal yaşamı da buna göre şekillendirdiğini belirten Destici, bu sömürü düzeninde erkek bir kez eziliyorsa kadının iki kez ezildiğini kaydetti.
Bu düzenin mahkum ettiği sefalet, eşitsizlik, aşağılanma, istismar, şiddet, sömürü ve baskılardan en büyük payı kadınların aldığına işaret eden Destici, "Kadınlarımızın problemlerini çözmeden mutlu bir toplum inşa edemeyiz." ifadesini kullandı.
Destici, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan ve Gazze'de hayatını, evlatlarını, yakınlarını, evlerini, yaşama umudunu kaybetmiş kadınların mağduriyetleri, yalnızlıkları, bir insanlık suçudur. Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm kadınlar ve insanlık için eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir hayata vesile olmasını diliyorum."
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AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, partisinin iktidara geldiği günden bu yana kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik yapılan düzenlemeleri anlattı ve kadınların eğitimden iş gücüne, bilimden sanata kadar hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasının önemini vurguladı.
AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirdiklerini söyledi. Keser, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için pek çok düzenleme yapıldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'deki Birliğin Durumu konuşması sırasında, oğlunu 2021'deki Kabil Havalimanı saldırısında kaybeden Steven Nikoui, 'Abbey Kapısı'nı hatırla' diye bağırdı. Saldırıda Nikoui'nin oğlu dahil 13 ABD askeri ve 170 sivil hayatını kaybetmişti. Nikoui, yasa dışı gösteri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Florida Temsilcisi Brian Mast, Nikoui'yi Biden'a 'ulusal güvenlik ve Amerikan ailelerine verdiği zararı hatırlatmak için' etkinliğe davet ettiğini belirtti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, BUSİAD, Bursa Ticaret Borsası ve Tarım Kooperatifi Birliği ziyaretleri esnasında kentin çevre düzeni, trafik sorunu ve tarımın geliştirilmesi konularında çözümlerini anlattı. Bozbey, Bursa'yı bilen ve sorunlara çözüm üreten bir başkanın 1 Nisan'da geleceğini belirtti.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Mollaahmetler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem projelerini anlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse, yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini lansman toplantısında anlattı.
HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, bu yıl Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarına katılımının engellenmesi gerektiğini söyledi. Demir, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, insanlık ve savaş suçlarına dikkat çekerek, bu suçların cezasız kalmaması ve dünya kamuoyunda mahkum edilmesi gerektiğini belirtti. Demir, İsrail'in Paris olimpiyatlarına katılmasının engellenmesi için Türkiye ve diğer adalet ve insanlık yanlısı ülkeleri, kuruluşları ve Uluslararası Olimpiyat Komitesini harekete geçmeye çağırdı.
Dağa kaçırılan çocuklarını geri getirmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hüzünlü bir şekilde karşıladı. Oturma eylemi 1649. gününde devam ederken, annelerin sayısı 375'e yükseldi. Bugüne kadar 49 aile evladına kavuşurken, diğer aileler umutla beklemeye devam ediyor. Anneler, evlatlarından ayrı oldukları için özel günleri kutlayamadıklarını ve çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.
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