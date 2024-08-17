BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybedenleri anma mesajı yayınladı

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 25'inci yılında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, üzerinden 25 yıl geçen depremde 20 bine yakın vatandaşın yaşamını yitirdiğini anımsatan Destici, yaklaşık 16 milyon insanın depremden farklı şekilllerde ve düzeyde etkilendiğini belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Marmara Depremi sonrasında, ülkemizde, yapı güvenliğinden şehirlerin planlanmasına, afet yönetiminden afet öncesi alınacak tedbirlere, devrim denilebilecek yenilikler yapıldı. Buna rağmen, her yaşanan örnekte, depremler başta olmak üzere, karşılaşma riskini taşıdığımız afetlere karşı çok fazla eksiğimiz bulunduğunu, kat etmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu görüyoruz. Planlama ilkelerinden taviz vermemeli, özellikle kentsel dönüşümde acil ve hızlı adımlar atmalı, mevcut durumu ve yapılması gerekenleri bütün detaylarıyla halkımızla paylaşmalıyız. Marmara'da, uzmanlar tarafından sıklıkla telaffuz edilen ve hazırlıksız yakalanacağımız yüksek şiddetteki bir deprem, ülkemiz ve milletimiz için tamiri çok zor yaralar açacaktır."

Milletin benzer felaket ve acıları tekrar yaşamaması temennisinde bulunan Destici, "Bu ölçekte bir yıkım, terörle, dış tehdit ve baskılarla mücadele eden ülkemiz için başta güvenlik olmak üzere çok farklı konularda zaaflara yol açabilecektir. Bu nedenle, ciddiyetle, deprem öncesi ve sonrasına dönük planlamalarımızı yapmak zorundayız. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.