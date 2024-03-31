BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Milletimizin sağduyusu galip gelecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimizin sağduyusunun galip geleceğine, istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum." dedi.
Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere eşi Şükriye Destici, oğlu Alperen Destici ve kızı Özgül Hilal Destici ile Başkent Üniversitesi'ne geldi.
Genel başkan yardımcıları, Etimesgut Belediye Başkan adayı Muhammed Sadık Yılmaz ile belediye meclis üyeleri de Destici'ye eşlik etti.
"3169" numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, bugün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin devlete, millete, ülkeye, seçimlere katılan, terör ve uzantılarıyla arasına mesafe koyan siyasi parti ve adaylara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamalarına göre, seçimlerin ülkede sağlıklı şekilde işlediğini aktaran Destici, demokrasi söylemi içerisinde milli iradenin tecelli edeceğine yürekten inandığını belirtti.
"Milletimiz, milli iradenin gücüne inanıp teslim olan bir millettir"
Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, demokrasiye inanmış, milli iradenin gücüne ziyadesiyle inanmış ve teslim olmuş bir millettir. Sandığa katılım Türkiye'de, Avrupa ülkeleriyle ve dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda hep yüksek seviyede olmuştur. Bu da aziz milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığından kaynaklanmıştır. Bugün de inanıyorum ki seçimlere katılım yine yüksek seviyede gerçekleşecektir. Milli irade, yerel seçimlerde de tecelli edecektir." diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan BBP'nin büyükşehirlerde beraber olduğunu, kısmi ilçelerde, bazı illerde, meclis üyeliklerinde de kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını söyleyen Destici, teşkilat mensubu ve adaylara teşekkürlerini iletti.
Çalışmaların meyvesinin bugün sandıkta alınacağına inandığını dile getiren Destici, şunları söyledi:
"Türkiye'de siyaset hep sıcaktır. Buradan çıkacak sonuçlar, elbette ki önümüzdeki siyasi süreci de mutlaka az ya da çok etkileyecek. Onun için ben inşallah milletimizin sağduyusunun galip geleceğine ve istikrarın kazanacağına, Cumhur'un, birliğin kazanacağına, Büyük Birliğin kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için hayırlı olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Sandığa giden, oy kullanan bütün vatandaşlarıma da milli irade adına, demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum."
Vatandaşların sandığa giderek oylarını kullanmalarının demokrasiye de büyük katkı sağlayacağını belirten Destici, seçimlerin resmi sonuçları açıklanana kadar teşkilattaki görevlilere sandık başından ayrılmamaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Politika › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Milletimizin sağduyusu galip gelecek - Son Dakika
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde ünlü isimler Nurgül Yeşilçay, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir oylarını kullandı. Nurgül Yeşilçay, oy pusulasını zarfa sığdırmanın sevincini yaşarken, Kerem Bürsin ve Demet Özdemir vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu. İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, sandıkları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Balıkesir'in Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi Ercan Kıvrak İlkokulu'nda sandık çalışmalarını yerinde inceleyen Akın, vatandaşlarla bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Bu illerin dışındaki illerde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 34 siyasi partinin adayı yarıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yapılamayacak.
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