BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin\'e destek istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi. Destici, ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vaat ettiklerini belirtti ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı. Ayrıca, Şarkışla ilçesinde adaylarını çektiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

30.03.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vaat ediyoruz." dedi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen "Büyük Şarkışla Mitingi"ne katılan Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi.

Seçimlerin tüm siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi'yiz. Bunun için diyoruz ki ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediye vaat ediyoruz. Zaten geçtiğimiz dönemde aynen bu şekilde olduğu gibi şeffaf ve temiz bir belediyecilik yapan Kasım Gültekin kardeşimizle sizlerin karşınızdayız." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ittifak genel seçimlerde bütün seçim çevrelerini kapsıyor. Ama yerel seçimlerde ittifak olunan yerler var, ayrı ayrı girilen yerler var, büyükşehir belediye başkanlıklarında ittifak halindeyiz. Büyük şehirlerin ilçelerinde ittifak ettiklerimiz var, etmediklerimiz var. Her partinin kendi adayıyla girdiği var. Örneğin Sivas'ta bizim de belediye başkan adayımız var, AK Parti'nin de var."

Şarkışla ilçesinde adaylarını çektiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şarkışla'mızın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması konusunda bizim talebimizi ve isteğimizi geri çevirmedi. Şarkışla'dan adayını çekerek Büyük Birlik Partisi'ni desteklediğini açıkladı. Ben buradan AK Parti'li kardeşlerime, bu nezaketi bize gösteren Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti kadrolarına sizlerin huzurundan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu iki büyük gücün birleşmesiyle Şarkışla'da tarihi bir sonuç çıkacak."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam: Hiç kimse vatandaşın alın teriyle kazandığı paraya çökemeyecek
    18:37 İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam: Hiç kimse vatandaşın alın teriyle kazandığı paraya çökemeyecek

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.

  • KALKAN-18 operasyonlarında 559 düzensiz göçmen yakalandı
    18:36 KALKAN-18 operasyonlarında 559 düzensiz göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

  • Türkiye'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı
    18:34 Türkiye'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı

    Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

  • Mansur Yavaş: Ankara'da fark 20 mi 25 mi olacak tartışılıyor
    18:32 Mansur Yavaş: Ankara'da fark 20 mi 25 mi olacak tartışılıyor

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı
    18:32 İzmir Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Ulaşım Düzenlemeleri Yaptı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.

  • Edirne'de sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi
    18:30 Edirne'de sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları teslim edildi

    Edirne İl Seçim Kurulu, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçim malzemelerini içeren torbaları teslim etti. Torbaların içinde oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu bulunuyor.

  • Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı
    18:19 Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı AK Parti'ye katıldı

    Bitlis'in Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı olan Şahin Baysan, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, rozet takma töreninde AK Parti'nin cazibe merkezi olduğunu belirtti. Aynı zamanda CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayı da partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Tören basına kapalı olarak gerçekleşti ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da törende hazır bulundu.


16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 18:39:10. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarkışla Belediye Başkan adayı Kasım Gültekin'e destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement