BBP Genel Başkanı Destici'den Malazgirt Zaferi mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin, varlığına yönelen tehditleri tarihin her döneminde ve şartlar ne olursa olsun bertaraf edebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu sayısız örnekle gösterdiğini ve göstermeye devam ettiğini kaydetti.

Destici, Malazgirt Zaferi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan'ın komutasında kazanılan Malazgirt Zaferi'yle, o tarihten yüzyıllar öncesinden itibaren Türklere ait izlerin bulunduğu Anadolu topraklarının siyasi olarak Müslüman Türklerin hakimiyetine girdiğini ve yurt olduğunu belirtti.

Mustafa Destici, o tarihten itibaren bugün yaşanılan toprakların tüm dünyada "Türkiye", yani "Türklerin Vatanı" olarak adlandırıldığına ve tanındığına işaret etti.

"Hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz"

Malazgirt'ten bugüne sayısız imha ve işgal girişimiyle karşılaşıldığını, zor günlerin, fetret dönemlerinin olduğunu ama hep kazanıldığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize yönelik saldırılar, bazen işgal ordularıyla, bazen terör eylemleriyle, bazen darbe ve darbe girişimleriyle, bazen ekonomik, askeri, siyasi, itikadi baskılarla, bazen de milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan dezenformasyonlarla gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor.

Hiç şüphesiz bundan sonra da benzer emellerle ve girişimlerle karşılaşacağız. Ama şartlar ne olursa olsun, bu topraklarda var olmaya, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz.

Türk Milleti, varlığına yönelen tehditleri, tarihin her döneminde ve şartlar ne olursa olsun, tümüyle bertaraf edebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu, tarihin kaydedildiği günden beri sayısız örnekle gösterdi, göstermeye devam ediyor. Milletimizin, ordumuzun terhis edildiği, silahlarının elinden alındığı günlerde, yedi düvele karşı bile yenilmediğini dost ve düşman herkese yeniden hatırlatıyorum.

Anadolu'yu bize vatan yapan, Malazgirt'ten, 23 Ağustos-13 Eylül 1921'de zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve yine 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a başta Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve onların silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."