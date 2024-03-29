BBP Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu\'nu destekleyeceklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, parti olarak 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
Başkan Gökdere ve Kamil Saraçoğlu, AK Parti'nin Zafer Meydanı'ndaki Seçim Koordinasyon Merkezinde ortak basın açıklama yaptı.
Parti olarak yerel seçimlerde Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini dile getiren Başkan Mustafa Gökdere, "Buraya destek amaçlı geldik, hem de Kamil Başkanın yanında olduğumuzu belirtmeye geldik. Kütahya'da Büyük Birlik Partisi yaklaşık iki senedir büyük bir aktiflik geçirmekte ve koşturmaktayız. Kütahya Merkez hariç ilçelerimizde adaylarımızı çıkardık, oralarda kendi adaylarımızla çıkıyoruz fakat Kütahya Merkezde aday çıkartmadık, çıkartmayışımızın sebebi Kamil Başkanımıza sonuna kadar destek vermek ve onun yanında olduğumuzu belirtmekti. Genel Merkezimizin ve il teşkilatımızın bu konuda sonsuz teveccühleri var. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar AK Parti Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'nun yanındayız" diye konuştu.
AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu da, "Başta genel başkanımız Mustafa Destici Bey'e ve burada İl Başkanımıza, tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Tabi, nasıl ki Türkiye'de birliktelik meydana geldiyse, tüm milliyetçiler bir araya geldiyse ve bu ülkenin bekasını isteyen, bu ülkenin daha ileri gitmesi için elinden geleni yaptıysa, elini taşın altına koyduysa, Kütahya'da da böyle bir durumla şu anda karşı karşıyayız. Tabii ki burada da biz Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak Büyük Birlik Partisine 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığı olarak AK Parti Belediye Başkanı adayı Kamil Saraçoğlu'na desteklerini açık bir şekilde ilan ettiler. Ben burada çok kıymetli başkanıma, Genel Başkanım Mustafa Destici Bey'e, Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşkilatına ve tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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