BBP lideri Destici, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'deki kız çocuklarını andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP lideri Destici, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'deki kız çocuklarını andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı. Mesajda Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına dikkati çeken Destici, kız çocuklarının yaşam ve eğitim hakkını vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, video mesajda, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarına dikkati çekerek, çocukların güven içerisinde büyüme hakkını vurguladı.

Kız çocuklarının savaş nedeniyle yarım kalan hayallerinin konu edildiği videoda, okul çantalı bir kız çocuğunun yıkıntılar arasındaki görüntülerine yer verildi.

Mesajında, kız çocuklarının yaşam ve eğitim hakkına dikkati çeken Destici, "Hiçbir kız çocuğunun kaderi savaş olmamalı. Her çocuk güven içinde büyümeyi hak eder. Çünkü bir kız çocuğunun hayali, bütün dünyanın geleceğidir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız çocuklarımızı unutmuyoruz. Gazze'de de dünyanın her yerinde de kız çocukları yaşasın, hayalleri yaşasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitikaGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Rus teknoloji devi İHA’larla vuruldu Faaliyetler tamamen durdu Rus teknoloji devi İHA'larla vuruldu! Faaliyetler tamamen durdu
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:00:01. #7.12#
SON DAKİKA: BBP lideri Destici, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'deki kız çocuklarını andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei