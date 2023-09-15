BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü - Son Dakika

BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:01

Geçtiğimiz günlerde 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 1 milyon değerindeki soruya doğru cevap veren Rabia Birsen Göğercin'i desteklemek için BBP'li Kaya ziyaret etti. Kaya, Rabia'yı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüntülü görüştürdü. Destici, Rabia'yı tebrik ederek gurur duyduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan ve 1 milyon değerindeki soruya doğru cevap veren Rabia Birsen Göğercin'i BBP'li Kaya ziyaret etti. Destek için Rabia'ya ziyatette bulunan Kaya; ziyaret esnasında telefon ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi arayarak Rabia ile görüntülü görüştürdü. Rabia'yı tebrik eden Destici, onunla gurur duyduklarını söyledi.

"ALLAH YOLUNU BAHTINI AÇIK ETSİN"

Destici, görüşmede Rabia Birsen Göğercin'e "Merhaba Rabiacığım, tebrik ediyorum. Bizi hem gururlandırdın hem heyecanlandırdın hem sevindirdin. Biz televizyona çok sık bakamıyoruz, fırsat bulamıyoruz ama o gün denk geldi. Tam sen yarışırken biz de tabii ki oraya odaklandık. Sonuna kadar takip ettik. Son soruyu bir hafta sonraya bıraktılar. Bir hafta heyecanla bekledik. Ama beklediğimize de değdi. Çok başarılıydın, çok tebrik ediyorum. Allah nazarlardan saklasın. Allah yolunu da bahtını da açık etsin inşallah. Süleyman abiye de, annene de, evdeki herkese de selamlarımızı iletiyoruz." dedi.

BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le telefonla görüştü

"BİZİ HEM DUYGULANDIRDIN HEM SEVİNDİRDİN"

Destici sözlerine şöyle devam etti: "Senin yaşında bizim de kızımız var. İnşallah kızımızla ailece bir gün inşallah biz de bekleriz. Biz de geliriz. Bizi çok mutlu ettin, çok duygulandırdın. Sen bizi hem hüzünlendirdin hem duygulandırdın hem sevindirdin hem gururlandırdın. Seninle büyük gurur duyduk. Senin adına, ailen adına seninle gurur duyduk. Seni yetiştiren anneye ve babaya da saygılarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Bir kaza geçirmişsin ama azmini kaybetmemişsin, çalışkanlığını… O da büyük bir başarı. Bu başarından dolayı da, sadece yarışmada 1 milyon lira değerindeki soruyu bilmenle birlikte bu hayata olan bağlılığın, o güler yüzün… Onun için de seni tebrik ediyorum. Allah her gün yüzünü güldürsün inşallah. Seni Allah'a emanet ediyorum."

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü - Son Dakika
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