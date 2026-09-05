BBP lideri Destici, Türkiye oyun kuran ülke haline geldi - Son Dakika
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BBP lideri Destici, Türkiye oyun kuran ülke haline geldi

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin artık üzerinde oyun kurulan değil, bölgesinde ve dünyada oyun kuran bir devlet olduğunu söyledi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve dosyadaki şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye artık üzerinde oyun kurulan değil, bölgesinde ve dünyanın farklı noktalarında oyun kuran bir devlet ve ülke haline gelmiştir." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu sürece küresel güçlerin hesaplarının bitmeyeceğini söyledi.

Dünya var olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin var olacağını belirten Destici, şöyle konuştu:

"Onların bir amacı, emeli ve hesabı varsa bizim de bir amacımız, hesabımız vardır. Güvencemiz önce Allah, sonra millettir, birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Türkiye dünkünden çok daha güçlüdür. Ekonomik olarak da güçlüdür, savunma sanayisi alanında da dış politikada daha etkindir, prangalarını kırmıştır. Dolayısıyla Türkiye çok güçlüdür. Türkiye artık üzerinde oyun kurulan değil, bölgesinde ve dünyanın farklı noktalarında oyun kuran bir devlet ve ülke haline gelmiştir. Onun için bizim Allah'tan başkasından korkumuz yoktur. Allah'tan başkasına da verecek bir hesabımız yoktur."

"Olay bütün yönleriyle araştırılıyor"

Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Akın Gürlek, 'Bizim elde ettiğimiz bilgiler, burada tasarlayarak, örgütlü bir şekilde öldürme var' demişti. Biz de onunla aynı kanaati paylaşıyoruz. Dosyada tutuklananların ve şüphelilerin önemli bir kısmının, 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayanlar ve darbeyi gerçekleştiren FETÖ kapasitesinde olduğunu da şu anda biliyoruz, görüyoruz. Bakanlığımız ve savcılarımız elbette ki tek yönlü gitmiyorlar. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. İnşallah biz de hukuk kurulumuzla bu dosyayı tüm detaylarıyla araştırıyor ve takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu soruşturmayla ilgili daha somut gelişmeleri, çok kısa diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde tekrar göreceğiz. Bütün suçlular, kusuru veya kastı olanlar mutlaka soruşturma kapsamı içerisinde soruşturuluyor, soruşturulacak ve haklarında gerekli işlemler yapılarak ortaya çıkarılacak. Buna yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici, Türkiye oyun kuran ülke haline geldi - Son Dakika

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