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BBP Lideri Mustafa Destici, Hükümeti Terörle Mücadeleye Çağırdı - Son Dakika
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BBP Lideri Mustafa Destici, Hükümeti Terörle Mücadeleye Çağırdı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümeti terörle mücadele konusunda görevlerini yapmaya çağırdı. Destici, PKK'nın Meclis'ten çıkarılması ve hainlere hak ettikleri cezaların verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AYM'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Destici ayrıca, asgari ücretin yükseltilmesi ve en düşük emekli aylığının artırılması gerektiğini ifade etti.

BBP Lideri Mustafa Destici, Hükümeti Terörle Mücadeleye Çağırdı
27.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:23
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hükümeti, siyasi parti gruplarını, Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) görevlerini yapmaya çağırıyoruz. 'Nedir o görev' diyenlere de söylüyorum; hainlere müsamaha göstermeyin. Hak ettikleri cezaları verin. PKK'yı Meclis'ten çıkarın ve her noktadan temizleyin" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, en korkunç terör suçlarını işleyenlerin cezaevinde keyif yaptığı bir ülkede, terörle mücadelenin başarılı olmasının mümkün olmadığını söyledi. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri ile ilgili sözlerine tepki veren Destici, "PKK'nın partisinin eş genel başkanı çıkmış hadsiz ve onursuzca devleti, hükümeti ve milleti tehdit ediyor; sözde Kürt sorunu çözülmezse, talepleri kabul edilmezse, Trabzon'daki de Tekirdağ'daki de rahat etmezmiş. Sen kimsin ki bu millete, bu devlete parmak sallıyorsun. Bugünün konforlu şartlarında böyle konuşabiliyorsun. O kadar rahat ve emin olma. Gün gelir devlete başkaldıran dedelerinle aynı akıbeti yaşarsın. Hukukun gereği tekrar yapılmalıdır. Hükümeti, siyasi parti gruplarını, AYM'yi görevlerini yapmaya çağırıyoruz. 'Nedir o görev' diyenlere de söylüyorum; hainlere müsamaha göstermeyin. Hak ettikleri cezaları verin. PKK'yı Meclis'ten çıkarın ve her noktadan temizleyin" dedi.

'AYM'NİN YAPISI MUTLAKA DEĞİŞTİRİLECEK'

Destici, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının gerekçesine ilişkin, "AYM başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliği, devleti içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı korumaktır. Ayrıca kararın niteliği ve üslubu, AYM'nin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. AYM gerekçeli kararda ne diyor? 'Kararımızı hiç kimse inceleyemez ve denetleyemez' diyor. Yok ya, siz hainlere, teröristlere, terör örgütü partisine sahip çıkacak, onun önünü açacak kararlar alacaksınız, kapatma davasını sürüncemede bırakacaksınız, 100 milyonlarca para almasına onay vereceksiniz, biz de susacağız öyle mi? Asla susmayacağız. ya bu karar altında imzası olanlar gidecek ya da AYM'nin yapısı mutlaka değiştirilecek" diye konuştu.

Asgari ücretin 17 bin TL'nin üzerinde olması ve 2024 Temmuz ayında yeniden tespit edilmesi gerektiğini belirten Destici, en düşük emekli aylığının da 15 bin TL seviyesine çıkartılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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