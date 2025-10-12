Bebekler için Ücretsiz Sağlık Hizmeti Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 0-3 yaş grubundaki bebeklerin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki tüm muayene ve tedavi imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.
Kanun teklifine göre, özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm bebeklere ücretsiz hizmet vermesi zorunlu olacak. Mücbir sebep olmaksızın hizmet vermeyi reddeden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edilmesi öngörülüyor.
Teklifte, çocuk sağlığının korunmasının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, erken dönemde yapılan sağlık kontrollerinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemede kritik önem taşıdığı ifade edildi.
