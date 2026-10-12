Bekin, Mekke anlaşmasının Türkiye'yi ateşe çekeceğini savunup Meclis'te reddini istedi - Son Dakika
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Bekin, Mekke anlaşmasının Türkiye'yi ateşe çekeceğini savunup Meclis'te reddini istedi

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içine çekmeye yönelik olduğunu ileri sürdü. Bekin, anlaşmanın Meclis'te reddedilmesi gerektiğini savundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içine çekmeye yönelik bir anlaşma olduğunu ileri sürerek, tezkerenin Meclis'te reddedilmesi gerektiğini savundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ağustos 2026'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Müslümanlar arasındaki mezhep ayrışmasını tetiklemeye yönelik siyonist bir hamle olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşmayı imzalamalarından duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin son derece manidar olduğunu belirten Bekin, anlaşmanın resmen yürürlüğe girebilmesi için kısa süre içerisinde Meclis onayına sunulması gerektiğini vurguladı.

Doğan Bekin, anlaşmanın Türkiye'yi Orta Doğu'daki ateşin içerisine çekmeye yönelik bir anlaşma olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, 1 Mart 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve reddedilen 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi' ile büyük benzerlik oluşturmaktadır. Hayati öneme sahip olan söz konusu tezkerenin, Yüce Meclis tarafından Türkiye'nin tarafsızlık politikası çerçevesinde ele alınarak reddedilmesi, tarihi bir sorumluluğun gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilecek olan bu tasarının sağduyulu şekilde milletvekilleri tarafından reddedileceğini düşünüyoruz. Burada amaç, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak ve genişletilmiş Büyük Orta Doğu projesi için alan genişletmesi yoluna gidebilmektir."

Kaynak: AA
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