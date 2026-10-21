Bekin, Suriye, Lübnan ve Filistin ile deniz yetki muhtırasının imzalanmasını istedi - Son Dakika
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Bekin, Suriye, Lübnan ve Filistin ile deniz yetki muhtırasının imzalanmasını istedi

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Yeniden Refah Partili Bekin, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasına benzerinin Suriye, Lübnan ve Filistin ile imzalanmasını istedi. Bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını güçlendireceğini ve hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını sağlayacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye- Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin, "Hükümetin hiç vakit kaybetmeden Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın bir benzerini Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalaması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını büyük ölçüde güçlendireceği gibi Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını da sağlayacağı muhakkaktır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya Temsilciler Meclisinin, 2019'dan beri yürürlükte olan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın oy birliğiyle onaylanmasının, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarları açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Muhtıranın, Libya'nın barış ve istikrarı açısından da son derece stratejik bir hamle olduğunu ifade eden Bekin, anlaşmanın sadece Türkiye ile Libya yakınlaşmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda "Libya iç savaşını tetiklemeye yönelik küresel güç odaklarının Libya'yı Tobruk, Bingazi ve Trablus merkezli konfederasyon bölgelerine bölme çabalarına da en güçlü cevap niteliğinde tarihi bir adım olduğunu" vurguladı.

Son dönemde İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik işgal politikalarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hızla silahlandırılması ve Yunanistan'ın Adalar Denizi'ndeki bazı adaları silahlandırma girişimlerinin artık vahim boyutlarda seyrettiğinin altını çizen Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin hiç vakit kaybetmeden Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın bir benzerini Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalaması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareket alanını büyük ölçüde güçlendireceği gibi Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını da sağlayacağı muhakkaktır. Bölgemizdeki jeostratejik ve jeopolitik hassas dengeler yeniden şekillenirken Türkiye'yi Sevilla Haritası ile Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışan ve bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde çalışmalar yapan Yunanistan ve GKRY'nin bu çabalarını boşa çıkarmak adına hükümetin kararlı bir politika ortaya koymasını bekliyoruz."

Kaynak: AA
Doğu AkdenizDış PolitikaHidrokarbonFilistinPolitikaTürkiyeLübnanSuriyeLibyaRefahDünyaSon Dakika

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