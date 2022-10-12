Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus'un Rus ordusuna gönderilmek üzere envanterindeki T-72 tanklarının 20 tanesini ayırdığı iddia edildi. Açıklamada, "Aleksander Lukaşenko, Belarus'un Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya Federasyonu 'na yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Belarus'un savunma sanayii kompleksi savaşta zarar gören askeri teçhizatların onarımına zaten katılıyor" denilerek, Belarus ordu envanterinden tahsis edilen 20 adet T-72 tankının ilk partisinin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Oblastı'na gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Belarus, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Belarus'tan Rusya'ya 20 adet T-72 tankı gönderildiği iddiası - Son Dakika

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