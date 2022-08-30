Belçika Enerji Bakanı Straeten: "Doğal gaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek" - Son Dakika
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Belçika Enerji Bakanı Straeten: "Doğal gaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek"

30.08.2022 10:10
Belçika Enerji Bakanı Straeten: "Doğal gaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek"

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten Pazar günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" dedi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten Pazar günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada meydana gelen enerji fiyatlarındaki artış hakkında Belçika'dan açıklama geldi. Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da bir fiyat sınırı getirilmesine acilen ihtiyaç var. Enerji faturaları aile başına yılda 770 avro azaltabilir. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık pek çok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Bakan Van der Straeten ayrıca açıklamasında, doğal gaz için AB çapında bir fiyat sınırı getirilmesi çağrısında bulunarak, "Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Belçika, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belçika Enerji Bakanı Straeten: 'Doğal gaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belçika Enerji Bakanı Straeten: "Doğal gaz fiyatlarına sınır getirilmezse 5-10 kış korkunç geçecek" - Son Dakika
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