Belçika Kralı Philippe\'den Gazze Açıklaması

Belçika Kralı Philippe, başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'ndeki insani krize değindi.

"GAZZE'DEKİ DURUM İNSANLIK İÇİN BİR UTANÇ"

Belçika Milli Günü vesilesiyle ülkesine seslenen Philippe, konuşmasında uluslararası hukukun ayaklar altına alındığında "öngörülemezlik ve şiddetin serbest kaldığını" dile getirdi.

Belçika Kralı Philippe

Gazze'deki sivillerin açlıktan ve bombardımanlar altında hayatını kaybettiğini kaydeden Philippe, "Mevcut durum çok uzun süredir devam ediyor. Bu, insanlık için bir utançtır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bu dayanılmaz krize derhal son verilmesi çağrısını destekliyoruz." dedi.

"SÖZ KONUSU OLAN HER ZAMAN İNSANLIK ONURUDUR"

Philippe, çocuklarını kaybeden biri Filistinli diğeri İsrailli iki babayla görüştüğünü ifade ederek, "Bu babalar bize, siyasi boyutun ötesinde, söz konusu olanın her zaman insanlık onuru olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.

'ULUSLARARASI HUKUK' VE 'İNSAN HAKLARI' VURGUSU

Avrupa'nın bugün tanık olunan "acımasız güç mücadelelerine karşı" inandırıcı bir alternatif haline gelmesi gerektiğini söyleyen Philippe, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını gözeterek insan onurunu koruyabiliriz." ifadesini kullandı.