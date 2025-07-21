Belçika Kralı Philippe, başkent Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'ndeki insani krize değindi.
Belçika Milli Günü vesilesiyle ülkesine seslenen Philippe, konuşmasında uluslararası hukukun ayaklar altına alındığında "öngörülemezlik ve şiddetin serbest kaldığını" dile getirdi.
Gazze'deki sivillerin açlıktan ve bombardımanlar altında hayatını kaybettiğini kaydeden Philippe, "Mevcut durum çok uzun süredir devam ediyor. Bu, insanlık için bir utançtır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bu dayanılmaz krize derhal son verilmesi çağrısını destekliyoruz." dedi.
Philippe, çocuklarını kaybeden biri Filistinli diğeri İsrailli iki babayla görüştüğünü ifade ederek, "Bu babalar bize, siyasi boyutun ötesinde, söz konusu olanın her zaman insanlık onuru olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.
Avrupa'nın bugün tanık olunan "acımasız güç mücadelelerine karşı" inandırıcı bir alternatif haline gelmesi gerektiğini söyleyen Philippe, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını gözeterek insan onurunu koruyabiliriz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Belçika Kralı Philippe'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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