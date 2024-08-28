Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı? - Son Dakika
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Politika

Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Kurulu'nda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kredi çekilmesine rağmen kente yatırım yapılmadığını ifade eden Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Ne yaptınız oğlum bu parayı?" ifadelerini kullandı.

28.08.2024 12:03
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31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Büyükşehir Meclis toplantısı sonrası gerçekleşen BASKİ Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"NE YAPTINIZ OĞLUM BU PARAYI?"

AK Parti Grubu'nun suya yapılacak fiyat artışına karşı çıktığı toplantıda Yücel Yılmaz döneminin Büyükşehir ve BASKİ yönetimini sert sözlerle eleştiren Akın, "Arkadaşlar 6 kez kredi çekmişsiniz 2022'den beri. Soruyorum ne yaptınız oğlum bu parayı? Yazık değil mi millete. Altyapı yok, Körfez'de arıtma yok, Türkiye'de birinci sırada olan kayıp kaçak geçmiş dönemin bize bıraktığı ayıptır. Sizler gibi meclis üyelerimizle beraberiz, siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Yatırım yapılmazsa çok daha kötü duruma düşeriz" dedi.

"AÇMAZA DÜŞÜLMESİNİN SEBEBİ BU"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Akın, "2022'de aynı zammı yapmış arkadaşlar. Daha da fazlasını yapmışlar, bir de üstüne 6 kere kredi almışlar, biz bir kere kredi almadık. Açmaza düşülmesinin sebebi bu. Yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Bu millete yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa kaçsın arkadaş. Bütün konuşmalarınız hepsi elimde" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı\'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?

Yücel Yılmaz, Ahmet Akın, Sözler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erol MARASLI: Ne yapsınlar Monaco yat klübüne özel jetle istakoz yemeye ,dönüşte ise üzerine tatlı niyetine pudra şekeri çekmeye gitmişlerdir. 80 10 Yanıtla
  • Osman Kaymak: İşini layığıyla yapan herkesin yolu hep açıktır taraf yön farketmez çalışıp üretmek insanlığa fayda sağlamak dünyevi görevdir 55 3 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Ülkemizde denetimin denetimi mantığı olmadığı müddetçe ye kürküm ye 31 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir: Balıkesir belediyesinin 17 milyar TL borcu varmış nerede kullanıldı para yada kimlerin cebine girdi yazık gene vatandaştan çıkacak bu para 20 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman: oğlum bak git:)) 0 0 Yanıtla

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