Belediye Başkanı Odabaşı, Karşıyaka Semt Pazarı\'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Karşıyaka Semt Pazarı'nda vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçeyi gezerek vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye de devam ediyor. Odabaşı, son olarak Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla buluştu. Pazarda tezgahları tek tek dolaşan Odabaşı, esnafın taleplerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Odabaşı, pazarda alışveriş yapan vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Odabaşı, ziyaret sırasında esnafla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

"Seçimden seçime değil, her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Gölbaşı'nın her mahallesinde vatandaşın sesi olmaya, ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye devam ettiklerini belirten Odabaşı, "Karşıyaka Mahallemizde kurulan semt pazarında esnaf kardeşlerimizle ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Pazarlarımız, sadece alışveriş yapılan yerler değil; mahalle kültürünün yaşatıldığı, komşuluk bağlarının güçlendiği önemli sosyal alanlardır. Esnafımızın bazı talepleri oldu. Bu taleplerin her biri bizim için değerlidir ve çözüme kavuşturmak için ilgili birimlerimizle hemen harekete geçirdik. Bizim belediyecilik anlayışımızda halkla iç içe olmak, çözümü yerinde üretmek esastır. Sadece seçimden seçime değil, her zaman vatandaşımızın yanındayız. Gölbaşı'nı kapalı kapılar ardında değil, birlikte yöneteceğiz" dedi. - ANKARA