Birecik Belediye Başkanı Begit'ten milletvekillerine teşekkür ve yeni yatırım desteği talebi - Son Dakika
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Birecik Belediye Başkanı Begit'ten milletvekillerine teşekkür ve yeni yatırım desteği talebi

Birecik Belediye Başkanı Begit\'ten milletvekillerine teşekkür ve yeni yatırım desteği talebi
10.07.2026 10:12  Güncelleme: 10:13
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Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu'na destekleri için teşekkür ederek, meclisten proje geçiremediklerini belirtip kütüphane, akademi merkezi, öğretmenevi ve kıyı şeridi düzenlemesi gibi yeni yatırımlar için destek istedi.

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, belediyeyi ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu'na verdikleri destekler için teşekkür ederek yeni yatırımlar için de destek istedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Başkan Beğit, belediye meclisinden proje geçiremedikleri için milletvekillerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bu güne kadar başta AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu olmak üzere AK Parti ailesinin desteğini aldığını söyleyen Begit, "İlçedeki projelere verdikleri destekler için milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Belediye olarak bin 500 kişilik kapalı spor salonunu yapıyoruz. İhalesi bitti. Bu projelerde asıl emeği olanlar Şanlıurfa milletvekilleridir. Ankara'ya gittiğimizde bu projelerde bize çok ciddi destek veriyorlar. Adliye sarayı yapılıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü zaten yapım aşamasında. Diş hastanesi için yer tahsisi yapıldı. Bakanlığımıza teslim ettik. Çocuk ve kadın doğum hastanesinin yer tahsisleri yapıldı. Cezaevi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Onun da kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz. Kütüphane ve akademi merkeziyle alakalı milletvekillerimizden destek bekliyoruz çünkü ilçemizde ekonomik durumu iiy olmayan ve dershaneye gidemeyen sayısız öğrencimiz var. Belediyemize ait 100 kişilik bir akademi merkezi var. En başarılı olan ve üniversite öğrenci gönderen merkezlerden biri ve bunun büyütülerek ilçeye kazandırılmasını diliyoruz. Turizm bölgesiyiz ama maalesef konaklama yapılacak bir yerimiz yon. İnşallah 100 yataklı bir öğretmenevi ilçemize kazandırılırsa, zaten öğretmenevimizin de kendine ait 30 milyon liraya yakın bir bütçesi mevcut. İnşallah milletvekillerimiz de destek olursa güzel olur. Kıyı şeridimizle ilgili cumhurbaşkanlığına sunduk çünkü afette en çok zarar gören bölge kıyı şeridimiz. Burası da en kısa zamanda projeye dönüştürülüp ilçemizin yeşil alanlarının genişletilmesi için desteğinizi istiyoruz. Sanayi bölgesinde deforme olmuş kilitli parke taşlarını söküp sıcak asfalt döktük. Eski TOKİ'de taşları sökerek yerine sıcak asfalt döktük. Karşıyaka Mahallesinde belediyenin altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan alanları yaptık" dedi.

Meclisten proje geçiremiyor

Meclisten karar çıkartamadıklarını dile getiren Begit, "Benim bir meclisim yok. Herhangi bir karar çıkartamıyoruz. Bunları AK Partinin, vekillerimizin verdiği destekle yapıyoruz. Halkımızın önüne yüzümüz ak gidebiliyorsak hepsi onların sayesindedir. Ankara'dan biz inanılmaz destek veriyorlar. Kalede de 20 milyon liraya yakın bir kamulaştırma yaptık, belli bir noktaya getirdik. Ek olarak 80 milyon liraya ihtiyaç var. Tamamının kamulaştırılıp düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimize ve AK Parti ailesine beni yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu da desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Birecik Belediye Başkanı Begit'ten milletvekillerine teşekkür ve yeni yatırım desteği talebi - Son Dakika

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