Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

Belediye Kanunu\'nda CHP\'nin planlarını alt üst eden madde

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ardından İBB'ye kimin başkanvekili olacağı merak konusu. Kulislerde 3 ilçe belediye başkanın ismi konuşulurken, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince ilçe belediye başkanlarının başkan vekili seçilemedikleri ortaya çıktı.

25.03.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA

İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kimin başkanvekili olacağı merak konusu olurken, gözler yarın saat 13.00'da belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapacağı toplantıya çevrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 314 üye bulunurken CHP'nin 185, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6 ve BBP'nin 2 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili adayı olarak göstereceği isim henüz belli olmadı.

KULİSLERDE 3 İSİM ÖNE ÇIKTI

CHP kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in isimleri dolaşırken Belediye Kanunu'nda yer alan bir madde CHP'nin planları adeta alt üst etti.

BELEDİYE KANUNU'NDAKİ MADDE HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Avukat Rezan Epözdemir konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamaya yer verdi ve bu isimlerin başkanvekilliği yapamayacağını söyledi. Epözdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre,; bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi, istifahalinde yerine başkan seçilir, görevden uzaklaştırma, tutuklama hallerinde ise başkan vekili seçilir.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sayın İmamoğlunun görevden uzaklaştırılması karşısında, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,ilçe belediye başkanları, başkan vekili seçilemezler. Yarınki oylamada İBB başkan vekili, ilçe belediye başkanı olmayan meclis üyelerinden seçilebilir, adı geçen ilçe belediye başkanlarının İBB Başkan vekili olarak seçilmesi hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ponçik Pamuk:
    istediğiniz kadar burada yalan haber yayınlamaya , karalamaya, kumpas kurmaya devam edin ....Ekrem İmamoğlu asla yalnız değilsin!! 72 163 Yanıtla
  • Szka788304:
    la casa de papel İstanbul vizyonda karakterlerde benziyor milyonlar çaldılar ayyaş tayfa paris eğlencesi ankara sanatçılar eğlencesi İstanbul belediye soygunu görün işte kim koyun 169 64 Yanıtla
  • ahmet3353:
    tarkanı yerleştirin oynama Şıkıdım söyler konserleri bedavaya gelmiş olur 112 30 Yanıtla
  • Chen Medya :
    planları niye altüst olsun ilce belediye baskani secilemiyorsa orada aslan gibi 185 tane vatan evladi meclis üyesi var ibb sahipsiz degildir 35 66 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    bunlar harbi koyun sürüsü komediya adamlar organize sema olarak miletin devletin paralarını çalmış Şikayet edende yabancı değil kendilerinden. ama koyun surusu anlamıyor hangi başkanın oğlu veya kızı meydanlarda hangisi tutuklandı gösterilerde yanan Gine genç koyun kardeslerimiz oldu tutuklananlar işçilerine işlendi onca oku univesite Ekrem uğruna sicilini boz oldumu simdi 48 7 Yanıtla
  • 88939764:
    niye seçilmez Topbaş keberince yerine Başakşehir belediye başkanı gelmedi mi suyun akışına goremi olumlu olumsuz karar verilir...... 9 41 Yanıtla
  • Szka788304:
    bende destekliyorum bence suriyeye gidin durmayın buralarda topunuz gidin 27 20 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kapatın gitsin belediyeyi veya direk cumhurbaşkanına bağlayın çok seviyor o onuda yapsın çift maaş verin 10 34 Yanıtla
  • vatandaş hususi:
    Demezler mi adama kadir topbaş istifa ettiğinde ya da ettirildiğinde desek daha mı doğru olur.. Başkan vekili seçilmişti..o nasıl oluyor o zaman.. 4 10 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL:
    Hangi hukuk üstünlerin hukuku mu Hukukun üstünlüğü mü 4 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:20:27. #7.11#
SON DAKİKA: Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement