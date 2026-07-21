Berber Esnafına Ziyaret

AK Parti Denizli İl Yönetim Kurulu üyeleri, kent genelinde berber esnafını ziyaret ederek talep, beklenti ve önerilerini dinledi. Sahadaki ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, " İl Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz berber ziyaretlerimizde, hem alın teriyle rızkını kazanan emektar kardeşlerimizle kucaklaştık hem de sektörün güncel talep, beklenti ve önerilerini bizzat sahada dinleme imkanı bulduk." dedi.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı, saha çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden İl Yönetim Kurulu üyeleri, bu kez kent genelindeki berber esnafını dükkanlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde berberlerin çalışma şartları, mesleki talepleri ve sektörel beklentileri tek tek dinlenerek not edildi.

"Taleplerin Takipçisi Olacağız"

Ziyaretlerin ardından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Subaşıoğlu açıklamasında, "Esnafımız; şehrimizin, yerel ekonomimizin ve mahalle kültürümüzün en kıymetli taşıyıcı sütunlarından biridir. İl Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz berber ziyaretlerimizde, hem alın teriyle rızkını kazanan emektar kardeşlerimizle kucaklaştık hem de sektörün güncel talep, beklenti ve önerilerini bizzat sahada dinleme imkanı bulduk. Berber esnafımızın taleplerini titizlikle not aldık. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olmaya, onların yükünü hafifletecek çözümler üretmeye ve iletilen taleplerin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kapılarını ve gönüllerini bizlere açan, samimi sohbetleriyle bizleri ağırlayan tüm berber esnafımıza yürekten teşekkür ediyor, her birine hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren berber esnafı ise sorunlarını direkt olarak iletme fırsatı buldukları için AK Parti heyetine ve İl Başkanı Subaşıoğlu'na teşekkür etti. - DENİZLİ