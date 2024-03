Berberlerden Mustafa Dündar\'a destek sözü

Politika

Bursa'da faaliyet gösteren berber esnafıyla iftarda buluşan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar'a berberler 31 Mart'ta destek sözü verdi.

Osmangazi ilçesinde görev yaptığı 15 yıl boyunca her zaman esnafın dertlerini dinleyip çözüm önerileri üreten Başkan Dündar'ın düzenlediği iftar yemeğine Bursa'da faaliyet gösteren berber esnafı yoğun katılım gösterdi. Bursa'da esnaf dostu başkan olarak bilinen ve verdiği desteklerle esnafın her zaman yanında olan Dündar, Ramazan ayı boyunca her akşam Osmangazi Meydanı'nda toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor. İftar yemeklerine katılan tüm kesimler 31 Mart seçimlerinde destek sözü veriyor. Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle Bursa'nın vizyon projesi Osmangazi Meydanı'nda iftarda buluşan Dündar'a yemeğe katılan tüm berber esnafı 31 Mart seçimlerinde destek olacaklarını söyledi. Düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri katıldı.

Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın merkezi olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Dündar, "Bu bölgede ilk çalışmaya başladığımızda kamuoyunda merakla takip edilen bir konuydu. Burası bizim ilçe belediyesi için büyük bir proje bu işten alnımızın akıyla çıktık. Meydan projesinin ikinci kısmını da inşallah vatandaşlarımız destek verip göreve geldiğimiz de en kısa sürede bitireceğiz. Burayı tanıtmak için yaptığımız 6 konsere 250 bir kişi geldi. Ramazan ayında biz farklı noktalarda günlük 3 bin kişilik iftar dağıtıyoruz. Aynı şekilde iftara 5 kala her gün bin kişilik kumanya dağıtıyoruz. Osmangazi Meydanı'nda da her gün farklı kesimlerle iftarda buluşuyoruz. Bugün Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle birlikte bir aradayız. Bizlere desteğini açıklayan esnafımızın her zaman yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ocak da, "Mustafa Dündar başkanımıza Bursa'ya Osmangazi Meydanı gibi bir değer kazandırdığı ve bizi bugün burada bir araya topladığı için çok teşekkür ederiz. Biz başkanımıza desteğimizi vereceğiz inşallah"şeklinde konuştu. - BURSA