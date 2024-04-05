Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik Göreve Başladı

Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik Göreve Başladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı. Çelik, önceki başkan Hakan Koştu'dan görevi devraldı ve tüm Bergama'nın belediye başkanı olduğunu belirtti.

05.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:05
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bergama Belediye Başkanı seçilen Dr. Tanju Çelik, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.

Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bergama Belediye Başkan Adayı gösterilen Dr. Tanju Çelik, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçilmişti. Dr. Tanju Çelik, ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Başkan Çelik, daha sonrada Bergama Belediyesine geçerek önceki dönem Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan görevi devralarak resmen görevine başladı.

Mührü teslim alan Belediye Başkanı Çelik, Hakan Koştu'ya 5 yıldır verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Tanju Çelik, şöyle konuştu:

"Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti içerisinde üzerimize düşen görevleri devletimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu süreçte ve bundan sonra bize destek olan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren tüm Bergama'nın belediye başkanıyım. Kişi ayrımı yapmaksızın her gün adaletle şehrimizi yönetmeye özen göstereceğim. Yarışın kaybedenin olmadığına inanıyorum. Demokratik bir şekilde yarıştık ve atlattık. Herkese başarılar diliyorum. Bergama kazandı." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik Göreve Başladı - Son Dakika

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