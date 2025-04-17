Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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Politika

Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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Son kurultayda CHP PM üyesi olan Berkay Gezgin Cem Küçük'ün "İBB'den parça parça 1 milyon lira aldı" iddialara karşı yasal işlem başlatma kararı aldı. Gezgin, Cem Küçük'ün kendisine yönelik iftiralarının zavallıca olduğunu belirtti.

17.04.2025 16:47
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Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Gezgin hakkında iddialarda bulunmuştu. Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Zengin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.

BEYKAY GEZGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gezgin, Küçük'ün iddiası üzerine açıklamada bulunmuş ve "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" demişti.

ZENGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: ZAVALLICA DEĞİL Mİ?

Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu. Zengin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı: "Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"

Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

İMAMOĞLU OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞTI

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha sonra tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel'in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

Berkay Gezgin, Cem Küçük\'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
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Son Dakika Politika Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Engin Engo:
    KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ. KEMİK KARŞILIĞI ÇALIŞANLAR HERKESİ KENDİ GİBİ ZANNEDER 131 73 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    O bir mılyon aldıysa acaba sen ne kadar alıyorsun ne hesabını yapıyorsun gazetıcı memlekette böyleyse vay memleketın halıne gazetecı saglam kalem olrdu şimdı partıye göre yazıyor 140 58 Yanıtla
  • Han:
    Ne yaptın da başın dik çıktın, bi berkin elvanda bu 108 85 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    BU Cem gücük'te çok zıpliyo, iftira atmakta üstüne yok, Mehmet Metiner ile bir programda itirafta etmişti bizi kimse kurtaramaz dediydi iktidar degisikliginde 93 59 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Cem Küçük sana en iyi cevabı Sedat Peker veridi çarşaf çarşaf iğrenç görüntülerin varken hangi yüzle televizyonlarda boy gösteriyorsun gazete de yazarlık yapıyorsun 105 40 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    klasik malun parti adamı. iftira ile kamoyunu yanıltıyor. sorsan Müslümanlığın kimseye bırakmaz. ama iftira atmakdan da geri durmaz 61 53 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    işte bu yapılacak olan varsada yoksada ortaya çıkar. gerek varmı milleti sokağa dökmeye. 52 22 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bu çocuğun cesaretini trafikte yalandan çakar takıp kendisini 5 dk için araçlar arasında üstünlük sağlayan simarik bencil insanlara benzetiyorum.... 42 31 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    cem denen.....zaten.......gu 37 34 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Cem Küçük' ü severim eyvallah ta iddiasını ispat etmeli.. 38 23 Yanıtla
  • Ankara21:
    alsın sana ne 12 29 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bence Cem Küçük iktidar yanlı duruşu ile ufak ufak götürüyor gibi 22 18 Yanıtla
  • Ramazan gurcan:
    Diploma da,Belediye de,CHP kongresinde heryerde hırsızlık yapmış 24 15 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Google'a cem küçük Adnan Oktar yazın. Bu şahsın kim olduğunu öğrenirsiniz 19 10 Yanıtla
  • Kirker:
    şu veleti bile bir yerini kaldırıp muhatap alıyorsunuz ya, gazeteciliğin batsın. bu sümüklü kimki ciddiye alıp gündem yapıyorsunuz 17 12 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    polis taşlayan kim varsa baş tacı ediyor horozbuc.cukları...bu cippi de artık eylemler ve polis taşlamadan sorumlu gölge bakan yaparlar.. 20 6 Yanıtla
  • Mert kursun :
    soytarıyıda ünlü ettiler 13 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ÇOCUKLA UĞRAŞMAK....BELGESİZ 4 4 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    küçük büyük demeden ?? 5 1 Yanıtla
  • Mert Mert:
    Sizi ciddiye alamıyorum haberinize nasıl inanalım. Berkay GEZGİN mi Berkay ZENGİN mi? Yaptığınız haberi bi okuyun bir zahmet. Bir Gezgin , bir ZENGİN hem de aynı haber içinde. İçler acısı. Beceremiyorsanız ben yapayım içerik girişlerini. 2 2 Yanıtla
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