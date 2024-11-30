SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini ve müttefiklerinin yardımıyla 'düşmanlarını' yok edebilecek güçte olduğunu ifade etti.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı" denildi.
Son Dakika › Politika › Beşar Esad'dan Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Vurgusu - Son Dakika
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