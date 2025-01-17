Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

17.01.2025 18:28
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İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ili Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul ili Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza Akpolat Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Rıza Akpolat, Politika, Beşiktaş, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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