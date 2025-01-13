Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Geniş Video İzle

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da var.

13.01.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 kişiden 39'u, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerden biri ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

"GÖZALTINA ALINDIĞINI SABAH ÖĞRENDİM"

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB'de çalıştığını belirterek "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi\'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesi, Mehmet Aktaş, Rıza Akpolat, Ahmet Aktaş, Operasyon, İstanbul, Beşiktaş, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Sagdic:
    hahhaha. onun suçu yok bunun suçu yok. tek suçlu CHP demi 84 230 Yanıtla
    Süper Çocuk:
    Mustafa haberi tekrar ama bu kez gözünle oku. Adam suçu varsa gereği yapılır diyor. 1 0
    Halit Gon:
    acaba chp bakan yardimcinini kardeşini niye ise almış a 1 0
  • Mustafa karaca:
    yanlış yapan her kim olursa olsun, gereği yapılmalı.bazı siyasi partiler doğruyu yanlışı öğrenmeden devlete hükümete saldıriyor.doğru olan sabırla beklemektir. 264 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bazıları çıkmış " Onlar çalıyor sizde çalın " demiş . O parti çaldı yanlış yaptı deyip bende calarım ne olmuş yani demek istemiş yorumcu arkadaş. .. Hangi parti olursa olsun birinin yanlışına sığınıp aynı yanlışı tekrar tekrar etmesi mi gerekir. ayrıca çalan .......... kuruları sen den ben den çocuğumuz dan çalıyor . Her biri diğerinin kopyası ,umarım belalarını bulurlar tez zamanda . 232 1 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ak itler hemen dolusmus, sizin montaj kasetlerle chpkk deyip apoyu serbest birakmak istemenize biz ne diyelim? utanma da yok serefsizlerde 29 178 Yanıtla
    Serkan Acar:
    İsmini cümlenin sonuna yaz başına değil 1 0
  • Galatasaray 1905:
    helal olsun en güzelini yapıyorlar hep akp mi çalacak 23 yıldır calisiyorsunuz 21 132 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    bu durumda da akp çalmış oluyor sanırım. 0 0
  • Murat ÇAMUR:
    zaten bunlardan bekle şaşırdık mı ??? asla 129 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:24:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.