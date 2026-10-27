Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, gözaltına alınan Şeniz Doğan ve ekibine destek verdi

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürece tepki göstererek Doğan ve çalışma arkadaşlarına destek verdi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasından üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Pütün, Doğan ve çalışma arkadaşlarının yanında olduğunu ifade ederek, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasından derin üzüntü duyuyorum.

Hemşehrilerimizin güveni ve desteğiyle göreve gelen, kentimize emek veren Şeniz Başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının yanındayım. Görevi ve adresi belli, davet edildiğinde ifade verebilecek seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum. Hukuki süreçlerin insan onuruna ve masumiyet karinesine saygı gösterilerek yürütülmesini bekliyoruz. Adaleti, demokrasiyi ve milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeyi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.