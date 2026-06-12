Beyağaç Belediyesinin kırsal mahallelere yatırımları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyağaç Belediyesinin kırsal mahallelere yatırımları sürüyor

Beyağaç Belediyesinin kırsal mahallelere yatırımları sürüyor
12.06.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesisler, düzenlenen programla hizmete açıldı. Başkan Pütün, yatırımların süreceğini belirtti.

Beyağaç ilçesine bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesisler hizmete açıldı. Bölge sakinleri projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yatırımların ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini söyledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Uzunoluk Mahallesi Tepecik mevkiinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Pütün, projeye verilen desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Mahallenin düğün, mevlit gibi sosyal etkinliklerde Uzunoluklu vatandaşlara hizmet verecek tesis halkın beğenisini kazandı. Bölge sakinleri, hayata geçirilen proje nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yeni tesislerin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Pütün, "Sosyal tesisler ile artık yöremizdeki eksikliklerimizi bir bir gideriyoruz" dedi.

Tesislerin bölge halkına hayırlı olmasını temenni eden Başkan Pütün, birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Pütün, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Beyağaç, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyağaç Belediyesinin kırsal mahallelere yatırımları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:03:53. #7.12#
SON DAKİKA: Beyağaç Belediyesinin kırsal mahallelere yatırımları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.