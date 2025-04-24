Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar - Son Dakika
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Politika

Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar

Beyaz Saray\'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar

Beyaz Saray tarafından 1915 olayları için yayınlanan skandal açıklamada Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi.

24.04.2025 21:55
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Beyaz Saray tarafından 1915 olayları için yayınlanan açıklamada, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanıldı.

BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL İFADE

Beyaz Saray, 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanılarak, "Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Yılmaz:
    asıl büyük felaketi bu gün israil gazzede yapıyor ona ne diyeceksin 51 4 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    önce İsrail e bakın, Filistin e soykırım var.nerde adalet, zalimler 42 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bizimkilerden kinadik kabul edilemez klasik cevap gelir o kadar 18 3 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bizimkiler şiddetle kınar birazdan her sene olduğu gibi 9 4 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Sand Creek Katliamı Sand Creek Katliamı ya da Sand Creek Soykırımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderili Savaşları sırasında 29 Kasım 1864 tarihinde 700 erkekten oluşan Colorado Territory milis gücü ve müttefikleri Şayenler ile Arapahoların güneydoğudaki kampına yaptıkları vahşi katliam. 7 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu kadar kötüysek burada yaşayan ermeniler hala niye burada. 6 3 Yanıtla
  • 205622:
    turamp çok sever tayyibi sidiramiyor 4 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar - Son Dakika
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