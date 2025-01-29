Beyaz Saray\'dan Sınır Güvenliği Açıklaması: Kaçak Göçmenler Suçlu Sayılacak

Politika

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'ye illegal yollarla giren herkesin 'suçlu' kabul edileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün ulusal acil durum ilan ettiğini belirterek, Trump'ın 'yakala ve bırak' uygulamasını sonlandırmaya yönelik bir kararname imzaladığını ve kararın ABD'nin sınır güvenliğini sağlama kararlılığını uluslararası arenada net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Leavitt, tüm federal kurumların iş birliği içinde çalıştığını ve bu kapsamda sınır duvarının inşasının tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırıldığını vurgulayarak, "ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek" dedi.