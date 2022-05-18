Beyazgül TBB Mayıs Ayı Meclis Toplantısına başkanlık etti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara'daki hizmet binasında düzenlendi.

Toplantıya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanvekili Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıdaki açıklamasında, "Belediyeleri güçlendiren adımları desteklediklerini, belediye başkanlarının isteklerinin kendileri için emir olduğunu kaydetti. Covid-19 salgını sürecinde belediyelerin önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Bozdağ, sokağa çıkma yasağının bulunduğu dönemlerde belediyelerin ihtiyaç sahiplerini gözettiğini söyledi. Faaliyet raporunu sunmak ve meclise başkanlık etmek üzere kürsüye davet edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Beyazgül peygamberler şehri, tarihin, turizmin, gastronominin kenti Şanlıurfa'dan herkese selam olsun. Alınan kararların birliğimize, belediyelerimize ve başkanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TBB Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Azak 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclise bilgi aktardı ve Meclis gündemine geçildi. Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı. Son olarak yapılan seçimle birlikte mevcut Birlik encümeni yeniden seçildi. - ŞANLIURFA